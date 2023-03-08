Григорий Лепс встречается с 26-летней телеведущей назло бывшей жене

Григорий Лепс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2021 года Григорий Лепс внезапно развелся с матерью своих троих детей танцовщицей Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке более 20 лет. На развод, по словам юристов, подала Анна. Григорий пытался сохранить семью, но жена была непреклонна.

Скандалов не было

Как рассказали «КП» друзья 60-летнего музыканта, супруга Лепса устала от похождений знаменитого ловеласа, которому приписывали романы то с сексапильной телеведущей Яной Кошкиной, то с ее коллегой, бывшей женой футболиста Андрея Аршавина Юлией Барановской.

Однако стандартного для шоу-бизнеса скандального развода и не менее шумного раздела имущества у артиста не было. Лепс спокойно отдал своей 50-летней супруге и детям квартиру в центре Москвы и загородный дом. Сам же поселился в своей студии, которая расположена напротив его подмосковного поместья. Кстати, студия ничем не уступает дому, внешне она его зеркальная копия. Тоже построена в китайском стиле. В помещении есть гостевые комнаты, просторная кухня, студия оборудована музыкальной аппаратурой.

Споров по алиментам тоже не было, артист по-прежнему полностью обеспечивает и детей, и бывшую жену.

Анна родила Лепсу троих детей: у бывших супругов дочери Ева и Николь, а также сын Иван. Фото: СОЦСЕТИ

Со статусом «свободен»

- Статус «свободен» у меня был всегда и в семейном положении, и без семейного положения. Я - артист, а артист свободен сам по себе, - оправдывался Григорий Викторович перед репортерами, когда они пытались узнать, с кем сейчас он коротает досуг.

И вот на недавнем сборном концерте певец вдруг разоткровенничался с журналистами. Он признался, что уже не одинок, мол, рядом с ним появилась молодая спутница.

- Любовь - такая штука, она приходит сама по себе. И уходит сама по себе. Я уже старый, но есть одна женщина... Очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ею восхищаюсь, она настоящая женщина. Немножко моложе меня, так, лет на 30, - похвастался певец.

Но имя новой избранницы Лепс называть не стал. Репортеры стали гадать, что же за дама рядом с Григорием Викторовичем. У Яны Кошкиной давно уже новый богатый бойфренд, а с Юлей Барановской артист расстался еще минувшей осенью.

Помогает финансово

Как поделились с «Комсомолкой» близкие Григория Лепса, артист лукавит, и серьезных отношений у него сейчас нет. Правда, время от времени, по их словам, певец встречается с 26-летней моделью Елизаветой Ридель. Еще год назад артист размещал совместную фотографию с этой длинноногой красоткой у себя в соцсетях, но о своей связи с девушкой не стал распространяться. Елизавета тоже иногда публикует в своем блоге видео с Лепсом. Например, трогательные моменты их общения с Григорием на музыкальной премии «Жара», где Ридель беседовала с известными артистами как ведущая телеканала Fashion TV.

Елизавета моложе Григория на 34 года. Фото: СОЦСЕТИ

- С Лизой Гриша встречается давно. Их роман начался, когда Лепс еще был женат. Он финансово помогает ей, - поделился с «Комсомолкой» один из приятелей артиста.

О молодой пассии Григория Лепса известно немного. Елизавета Ридель представляется в соцсетях экспертом в области ресторанного бизнеса. Девушка родилась во Владивостоке, училась в Дальневосточном федеральном университете на факультете «Управление персоналом». Также проходила обучение в Йельском университете (США).

По слухам, с Лепсом Ридель познакомилась на одном из его частных выступлений в Дубае.

- Таких Елизавет у Гриши много, - уверяет продюсер и руководитель компании «РУ-Концерт» Евгений Морозов. - Думаю, Лепс просто хочет привлечь внимание бывшей жены. Вокруг него всегда крутилось много красивых женщин, но он был однолюбом. И я уверен, что в конце концов они с Анной снова будут жить под одной крышей. Ну посмотрите на его бывшую жену? Она, мама троих детей, в 50 лет выглядит как фотомодель!

С Анной у Григория хорошие отношения. Бывшая жена, как и прежде, возглавляет его ювелирную компанию. Думаю, рассказ о своей очередной молодой красотке Гриша задумал как очередной пиар-ход. Хотя я не очень понимаю, зачем ему эта шумиха нужна. Лепс и так один из самых востребованных российских артистов. Часовое пение Григория Лепса сейчас стоит не менее 10 - 12 млн рублей. И, поверьте, ему готовы платить такие большие деньги, - заверил «КП» приятель музыканта.