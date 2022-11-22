Максим Галкин* прервал гастроли и срочно вернулся к детям Лизе и Гарри

Максим Галкин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин*, признанный иноагентом, внезапно прилетел к детям Лизе и Гарри в Израиль, прервав свой гастрольный тур. Муж Аллы Пугачевой сейчас колесит по миру с концертами, а его супруга находится с наследниками. Алла Борисовна умоляла пятого мужа приехать хоть на денек.

Мольба Аллы Пугачевой сработала. Максим Галкин нашел время с плотном гастрольном графике, чтобы увидеться с наследниками Лизой и Гарри. При этом не известно, встретился ли шоумен с Примадонной.

Максим опубликовал видео в соцсетях, где показал прогулку с наследниками. 46-летний артист показал, как развлекается с сыном. Он прокатился с ним на аттракционе, схожим с зиплайном. В какой-то момент Галкин остановился. Дочь юмориста тут же побежала к нему. Лиза предложила: "Папа! Помочь?"

Стоит отметить, что о возвращении в Россию звездное семейство не говорит. Супруг Пугачевой в блоге постоянно хвастается большим количеством зрителей на своих концертах, публикует видео, как его принимают местные жители.

При этом ранее появились сообщения, что иностранная публика якобы очень жалуется на новые концерты Галкина. Мол, шоумен, разучился шутить. Он рассказывает о дружбе со старыми юмористами из "Аншлага", о том как тяжело ему дается изучение иврита. Говорит о том, что будни эмигранта не всегда радужны.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов