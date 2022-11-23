Скоро «Росатом» начнет строить маломощные станции для российской глубинки

Первой ласточкой малой атомной генерации в этом веке стал "Академик Ломоносов".

Россия продолжает оставаться первопроходцем в атомной энергетике. В 1954 году наша страна запустила первую в мире АЭС в Обнинске, а в 2019 году чукотский Певек начала снабжать плавучая атомная станция малой мощности «Академик Ломоносов», уникальная на сегодняшний день.

В обозримом будущем в удаленных уголках России появятся и наземные маломощные станции модульного типа. Как сообщил Кирилл Комаров, в начале 2023 года «Росатом» ждет получения лицензии на размещение АЭС малой мощности в Усть-Янском улусе Якутии.

-На сегодняшний день уже получено положительное заключение экологической экспертизы, идет процесс проектирования. Мы рассчитываем ввести ее в эксплуатацию в 2028 году, - сказал Кирилл Комаров.

А у «Академика Ломоносова» появятся «последователи». По словам Кирилла Комарова, «Росатом» сейчас сооружает целую серию модернизированных плавучих энергоблоков с реакторами РИТМ 200 мощностью 50 мВт. Первым потребителем энергии с этих энергоблоков будет проект по добыче меди в Баимской рудной зоне на Чукотке.

Проекты АЭС малой мощности «Росатом» будет тиражировать в России и предлагать зарубежным заказчикам. Это могут быть удаленные от централизованного энергоснабжения территории, островные государства, страны с небольшой потребностью в электроэнергии, или крупные промышленные объекты.

Потенциал есть: у малых АЭС топливная составляющая в стоимости киловатта не превышает 3-5 процентов, следовательно, цены предсказуемы на десятилетия вперед.