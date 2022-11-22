Обвиняемые погасили ущерб на 238 млрд рублей: Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подвел итоги работы за 9 месяцев 2022 года

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Следственном комитете подвели итоги работы ведомства за 9 месяцев текущего года. Основные результаты были озвучены на оперативном совещании, которые председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в формате видео-конференц-связи - со своими замами, руководителями подразделений центрального аппарата и регионов.

В позитиве - рост числа завершенных расследований по тяжких и особо тяжких преступлениям. По стране с января по сентябрь включительно из Следственного комитета были переданы в суд или находятся на утверждении в прокуратуре 56 тысяч таких дел.

Кроме того, если сравнивать с аналогичными периодами прошлых лет, растет и сумма погашенного ущерба. Это то, что фигуранты уголовных дел (в-основном по коррупции, экономическим и налоговым преступлениям) возвращают в казну.

«Размер погашенного ущерба составил почти 238 миллиардов рублей, также на имущество обвиняемых наложен арест стоимостью более 108 миллиардов рублей», - сообщили в Следственном комитете России.

Руководитель ведомства похвалил работу подразделений в Мордовии, Приморском крае и Тюменской области. Среди региональных управлений СК, в работе которых Александр Бастрыкин отметил недостатки - территориальные подразделения по Адыгее, Удмуртии, Чечне, Калининградской, Ленинградской, Липецкой и Рязанской областям, а также Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Глава ведомства обратил внимание руководителей следственных управлений СК России на значительный рост тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых мигрантами», - дополняют в Следственном комитете.

Александр Бастрыкин поручил подчиненным увеличить раскрываемость таких преступлений.

Еще один важный вопрос, о котором глава СК говорил на совещании - оперативное и эффективное реагирование руководителей подразделений на обращения граждан. В том числе в социальных сетях. Призвал регулярно проводить личный прием граждан.

«Каждый негативный комментарий должен получить соответствующий отклик наших сотрудников», - подчеркнул Александр Бастрыкин.