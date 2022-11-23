Что стало с уехавшей в США Еленой Соловей: "Куда делась моя жизнь?"

Кадр из фильма «Ищите женщину» (1982)

Елена Соловей навсегда уехала в США в начале 90-х. Звезда отечественного кинематографа была музой Никиты Михалкова, но пожертвовала славой ради спасения тяжелобольного мужа - художника Юрия Пугача.

Елена Соловей полюбилась публике после съемок в фильмах "Раба любви", "Вам и не снилось", "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Нескольких днях из жизни Обломова". Ее романтичные образы покорили миллионы телезрителей. Соловей не мечтала об актерской карьере, скромная и трепетная, тяготилась известностью, бежала от нее.

В одном из последних интервью звезда откровенно рассказала о личном. "Я умерла, но продолжаю жить в другом качестве. Я могу быть в этой новой жизни кем угодно", - поделилась звезда.

Фото: Кадр из передачи

По признанию знаменитости, она считает себя счастливым человеком. При этом ее часто посещают грустные мысли. "Меня мучает вопрос, куда делась моя жизнь? Куда исчезло мое время? Ведь оно где-то должно быть", - задается вопросом артистка.

В молодые годы она была окружена талантливыми людьми. Режиссер Никита Михалков сыграл в ее судьбе очень важную роль. Взяв начинающую актрису в свои фильмы, кинодеятель сделал из Соловей настоящую звезду. "Мы были молоды, талантливы, обаятельны. Чувство благодарности испытываю к нему за работу, которая у меня была..." - заявила Елена Яковлевна.

После эмиграции она не видела и не общалась с артистом. "Никита Сергеевич открыл во мне то, что я сама не знала. Расстраиваюсь, что после моего отъезда в Америку, мы с ним не общаемся. Каждый раз надеюсь, что он позвонит мне", - рассказывала она.

У нее двое взрослых детей - Павел и Ирина. Дочь живет с мужем в Лейпциге, занимается микробиологией. У Ирины трое детей. Сын живет в Нью-Йорке. Он так же, как и сестра, микробиолог. Павел женат, растит сына Ваню. Все внуки Соловей говорят по-русски. "Я не отдавала жизнь детям. Я живу ради себя. Это я без них не могу жить, а они без меня, возможно, могут. Я от них ничего не требую", - отметила звезда.

Соловей родила детей от любимого мужа Юрия Пугача. Супруг скончался в 2019 году после тяжелой болезни. Кинохудожнику требовалась срочная пересадка почки. Елена Яковлевна искала ему донора по всему миру. Актриса даже хотела отдать любимому свой орган, но тот отказался.

Знаменитость по сей день работает - обучает русскоязычных детей актерскому мастерству. В США иногда снимается в сериалах, играя роли второго плана.