Мартиросян копирует Этуша, Киркоров - Ипполита. ТНТ снял собственную версию "Иронии судьбы"

Легендарную сцену в бане вместе с Тимуром Батрутдиновым разыграли Азамат Мусагалиев и Михаил Галустян Фото: телеканала ТНТ

Кто-то назовет это глумлением над классикой, кто-то посчитает постмодерном, кто-то будет кататься по полу от смеха, а кто-то просто разведет руками. Так или иначе, очередная новая версия бессмертной рязановской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» готова. Да, в последнее время картину так затерли в эфире, что ни с чем, кроме оливье и шампанского, она уже и не ассоциируется (что в общем-то не отменяет величия фильма). Поэтому специалисты по юмору с канала ТНТ и решили освежить киношлягер, добавив по принципу голливудской франшизы «Очень страшное кино» в советскую ленту отсылки к целому салату из известных проектов в диапазоне от «Карнавальной ночи» и «Ивана Васильевича» до «Игры в кальмара» и клипа «Цвет настроения — синий». Как говорил товарищ Новосельцев в таких случаях: «усилить хочется». Что из этого вышло — судить зрителю, премьера комедии запланирована на Новый год. «КП» публикует свежие кадры проекта «СамоИрония судьбы», напоминая, к каким кадрам оригинала они отправляют.

В «СамоИронии судьбы» найдется место и этой отсылке Фото: телеканала ТНТ

Казалось бы, при чем тут Леночка Крылова (Людмила Гурченко) с песней про пять минут из «Карнавальной ночи»? Нет, это не сбой в матрице. В «СамоИронии судьбы» найдется место и этой отсылке. В образе советской актрисы выступила Клавдия Высокова, больше известная как Клава Кока.

Фото: телеканала ТНТ

Образ разлучницы Нади Шевелевой отдали шоувумен Ольге Картунковой. Наверняка Барбара Брыльска удивится, когда увидит столь творческое прочтение образа.

Фото: телеканала ТНТ

А вот Жень Лукашиных из «Иронии судьбы...» обещают несколько десятков. Для пущей самоиронии! Непутевого героя комедии сыграют Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Андрей Гайдулян и другие звезды канала. Как видно из кадра, сходство достигается при помощи парика и свитера. Клонов Гали (Ольга Науменко) отыгрывают в этом случае Ляйсан Утяшева и Валентина Рубцова. Кстати, а где очки у Жени?

Легендарная сцена в бане Фото: кадр из фильма

Легендарную сцену в бане вместе с Тимуром Батрутдиновым разыграли Азамат Мусагалиев (решите сами, на кого он больше похож: Георгия Буркова, Александра Ширвиндта или Александра Белявского) и Михаил Галустян, лоском напоминающий депутата Виктора Харитоновича Мамонова из проекта Наша Russia.

Будет и сцена в ванной. И фраза про тепленькую тоже Фото: телеканала ТНТ

Не обойдется и без Ипполита (Юрий Яковлев) — за образ ревнивого жениха отвечает Филипп Киркоров. Будет и сцена в ванной. И фраза про тепленькую тоже.

Художники сделали конферансье максимально похожим на Сергея Филиппова Фото: телеканала ТНТ

А вот и путешествие в мир Гайдая. Просить Кемскую волость у Ивана Грозного будет Павел Воля. Художники сделали конферансье максимально похожим на Сергея Филиппова, сыгравшего шведского посла в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Фото: телеканала ТНТ

Еще один творческий привет Леониду Гайдаю — скопированная из «Ивана Васильевича» сцена с обокраденным дантистом Шпаком и собакой с милицией. Гарик Мартиросян с накладными волосами на голове и бровях драматично пробует составить конкуренцию Владимиру Этушу.

Фото: телеканала ТНТ

Из «Ивана Васильевича» взята и сцена с обедом Ивана Грозного на кухне инженера Тимофеева (Александр Демьяненко). Русского царя сыграл казах Азамат Мусагалиев, Шурика — актер шоу «Однажды в России» Денис Дорохов.

Фото: телеканала ТНТ

Вишенка на торте — еще одна Галя из оригинальной «Иронии судьбы...». На этот раз в исполнении неподражаемой Ольги Бузовой.