Самые стильные в шоу-бизнесе: Чеботина нарядилась в цепи, а Бузова продемонстрировала голливудский шик

Ольга Бузова взяла сразу две статуэтки на премии "Topical Style Awards 2022". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светская Москва начала подводить итоги года: с ноября артистам, блогерам, телеведущим и прочим селебрити традиционно раздают статуэтки самых разных премий. Одна из них - "Topical Style Awards 2022" под руководством Оксаны Федоровой состоялась уже в 14-й раз и собрала на одной площадке настоящий "цветник" из богатых и знаменитых.

Юлия Ковальчук и Вячеслав Манучаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Награды за стиль коллегам по цеху и не только вручали актер Вячеслав Манучаров и экс-"блестящая" Юля Ковальчук, которая ради светского раута облачилась в перья и оголила плечи. И пока певица отвечала за красоту, ее напарник развлекал публику шутками-прибаутками да всячески заигрывал с номинантками. Так, максимум внимания Манучаров уделил Ольге Бузовой, которая в этот вечер забрала сразу две статуэтки - "Икона стиля" и "Лучшее шоу".

Ольга Бузова спереди... Фото: Михаил ФРОЛОВ

...и сзади. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как вы, Оля, ослепительно выглядите! Что за наряд такой на вас? - приветствовал ведущий Бузову, выхаживая вокруг нее кругами - то за локоток подержит, то по ручке погладит.

- Белорусский трикотаж! - парировала звезда "Дома-2".

- А расскажите нам о вашей новой роли в новогоднем фильме. Я ведь слежу. Не за всеми, только за вами, - не унимался Вячеслав, вновь и вновь прикасаясь к оголенным участкам тела Ольги.

- Хватит меня трогать! - в какой-то момент попятилась назад поющая ведущая. - Что скажет мне мой парень?

- Да я по-дружески исключительно. А где ваш парень, я не знаю, - слегка стушевался Манучаров и поспешил уступить сцену Бузовой с ее номером.

Анна Седокова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Люся Чеботина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, статуэток в этот вечер удостоились Анна Седокова, Мари Краймбрери, Люся Чеботина и группа "Артик и Асти", которую уже по традиции солистка представляла одна: Артик последние месяцы саботирует практически все светские тусовки. А победительница в номинации "Самая стильная ведущая" Ляйсан Утяшева устроила на сцене практически вторую свадьбу.

- Буквально через пару часов у нас с мужем будет важная дата: 10 лет как мы вместе, - призналась гимнастка и под крики "Горько!" расцеловала Павла Волю.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Севиль из группы "Артик и Асти". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мари Краймбрери. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лена Летучая. Фото: Михаил ФРОЛОВ