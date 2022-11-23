Самые стильные в шоу-бизнесе: Чеботина нарядилась в цепи, а Бузова продемонстрировала голливудский шик

Ольга Бузова взяла сразу две статуэтки на премии "Topical Style Awards 2022".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Светская Москва начала подводить итоги года: с ноября артистам, блогерам, телеведущим и прочим селебрити традиционно раздают статуэтки самых разных премий. Одна из них - "Topical Style Awards 2022" под руководством Оксаны Федоровой состоялась уже в 14-й раз и собрала на одной площадке настоящий "цветник" из богатых и знаменитых.
Юлия Ковальчук и Вячеслав Манучаров.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Награды за стиль коллегам по цеху и не только вручали актер Вячеслав Манучаров и экс-"блестящая" Юля Ковальчук, которая ради светского раута облачилась в перья и оголила плечи. И пока певица отвечала за красоту, ее напарник развлекал публику шутками-прибаутками да всячески заигрывал с номинантками. Так, максимум внимания Манучаров уделил Ольге Бузовой, которая в этот вечер забрала сразу две статуэтки - "Икона стиля" и "Лучшее шоу".
Ольга Бузова спереди...
Фото: Михаил ФРОЛОВ
...и сзади.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Как вы, Оля, ослепительно выглядите! Что за наряд такой на вас? - приветствовал ведущий Бузову, выхаживая вокруг нее кругами - то за локоток подержит, то по ручке погладит.
- Белорусский трикотаж! - парировала звезда "Дома-2".
- А расскажите нам о вашей новой роли в новогоднем фильме. Я ведь слежу. Не за всеми, только за вами, - не унимался Вячеслав, вновь и вновь прикасаясь к оголенным участкам тела Ольги.
- Хватит меня трогать! - в какой-то момент попятилась назад поющая ведущая. - Что скажет мне мой парень?
- Да я по-дружески исключительно. А где ваш парень, я не знаю, - слегка стушевался Манучаров и поспешил уступить сцену Бузовой с ее номером.
Анна Седокова.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Люся Чеботина.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кроме того, статуэток в этот вечер удостоились Анна Седокова, Мари Краймбрери, Люся Чеботина и группа "Артик и Асти", которую уже по традиции солистка представляла одна: Артик последние месяцы саботирует практически все светские тусовки. А победительница в номинации "Самая стильная ведущая" Ляйсан Утяшева устроила на сцене практически вторую свадьбу.
- Буквально через пару часов у нас с мужем будет важная дата: 10 лет как мы вместе, - призналась гимнастка и под крики "Горько!" расцеловала Павла Волю.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Севиль из группы "Артик и Асти".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мари Краймбрери.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Лена Летучая.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Юлия Савичева.
Фото: Михаил ФРОЛОВ