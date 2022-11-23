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Звезды22 ноября 2022 22:20

Самые стильные в шоу-бизнесе: Чеботина нарядилась в цепи, а Бузова продемонстрировала голливудский шик

Ольгу Бузова публично отшила Вячеслава Манучарова: "Хватит меня трогать! Что скажет мой парень?"
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Ольга Бузова взяла сразу две статуэтки на премии "Topical Style Awards 2022".

Ольга Бузова взяла сразу две статуэтки на премии "Topical Style Awards 2022".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светская Москва начала подводить итоги года: с ноября артистам, блогерам, телеведущим и прочим селебрити традиционно раздают статуэтки самых разных премий. Одна из них - "Topical Style Awards 2022" под руководством Оксаны Федоровой состоялась уже в 14-й раз и собрала на одной площадке настоящий "цветник" из богатых и знаменитых.

Юлия Ковальчук и Вячеслав Манучаров.

Юлия Ковальчук и Вячеслав Манучаров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Награды за стиль коллегам по цеху и не только вручали актер Вячеслав Манучаров и экс-"блестящая" Юля Ковальчук, которая ради светского раута облачилась в перья и оголила плечи. И пока певица отвечала за красоту, ее напарник развлекал публику шутками-прибаутками да всячески заигрывал с номинантками. Так, максимум внимания Манучаров уделил Ольге Бузовой, которая в этот вечер забрала сразу две статуэтки - "Икона стиля" и "Лучшее шоу".

Ольга Бузова спереди...

Ольга Бузова спереди...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

...и сзади.

...и сзади.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как вы, Оля, ослепительно выглядите! Что за наряд такой на вас? - приветствовал ведущий Бузову, выхаживая вокруг нее кругами - то за локоток подержит, то по ручке погладит.

- Белорусский трикотаж! - парировала звезда "Дома-2".

- А расскажите нам о вашей новой роли в новогоднем фильме. Я ведь слежу. Не за всеми, только за вами, - не унимался Вячеслав, вновь и вновь прикасаясь к оголенным участкам тела Ольги.

- Хватит меня трогать! - в какой-то момент попятилась назад поющая ведущая. - Что скажет мне мой парень?

- Да я по-дружески исключительно. А где ваш парень, я не знаю, - слегка стушевался Манучаров и поспешил уступить сцену Бузовой с ее номером.

Анна Седокова.

Анна Седокова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Люся Чеботина.

Люся Чеботина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, статуэток в этот вечер удостоились Анна Седокова, Мари Краймбрери, Люся Чеботина и группа "Артик и Асти", которую уже по традиции солистка представляла одна: Артик последние месяцы саботирует практически все светские тусовки. А победительница в номинации "Самая стильная ведущая" Ляйсан Утяшева устроила на сцене практически вторую свадьбу.

- Буквально через пару часов у нас с мужем будет важная дата: 10 лет как мы вместе, - призналась гимнастка и под крики "Горько!" расцеловала Павла Волю.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Севиль из группы "Артик и Асти".

Севиль из группы "Артик и Асти".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мари Краймбрери.

Мари Краймбрери.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лена Летучая.

Лена Летучая.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Савичева.

Юлия Савичева.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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