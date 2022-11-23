Сергей Лазарев с детьми улетел из России

Сергей Лазарев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Лазарев улетел из России на отдых. Вместе с детьми, восьмилетним сыном Никитой и четырехлетней дочкой Анной артист отправился на неделю в Объединенные Арабские Эмираты. О том, где он проводит отпуск, певец рассказал в соцсетях. Лазарев признался, что выбрал для путешествия пока не слишком разведанное россиянами направление.

«Долгожданный недельный отпуск! Обычно многие путешественники выбирают Дубай или Абу-Даби для путешествий по ОАЭ. Я же решил выбрать новое для себя направление - Эмират Рас-Эль-Хайма», - поведал Сергей.

Лазарев признался, что выбрал для путешествия пока не слишком разведанное россиянами направление. Фото: соцсети.

Одним из главных преимуществ этого курорта артист считает шикарные пляжи и отличное море. Певец отметил, что в отличии от других регионов Объединенных Арабских Эмиратов, в Рас-Эль-Хайма «спокойно и тихо», поэтому это место хорошо подходит для семейного отдыха.

Лазарев выбрал один из лучших номеров отеля – люкс с балконом, выходящим прямо на пляж и с видом на море. Фото: кадр видео.

В своем блоге Сергей делится солнечными отпускными фото и видео. Артист поселился в фешенебельном пятизвездочном отеле «Waldorf Astoria». Лазарев выбрал один из лучших номеров отеля – люкс с балконом, выходящим прямо на пляж и с видом на море. Стоимость такого номера стартует от 30 тысяч рублей в сутки без учета расходов на питание. Впрочем, судя по тому, как певец активно нахваливает достоинства курорта, отель сделал ему солидную скидку на проживание.

В видео его дочка Аня оценивает достоинства местной еды. Фото: кадр видео.

К услугам артиста и его наследников несколько бассейнов с горками, детские городки, шикарная зеленая территория и вкусные рестораны. Сергей опубликовал видеоролик, снятый за завтраком: в видео его дочка Аня оценивает достоинства местной еды. Судя по всему, дети Лазарева, в отличие от многих наследников знаменитостей, растут неизбалованными. Во всяком случае, они достаточно демократичны в еде и с удовольствием уписывают все, чем их кормит отец.

Многие считают, что Никита стал еще больше похож на папу. Фото: кадр видео.

Поклонники в комментариях отмечают, как подросли дети Сергея. Многие считают, что Никита стал еще больше похож на папу, а Анна становится настоящей красавицей.

«Ну что за прекрасная семья», «Сын у вас просто замечательный», «Аннушка так выросла», «Всем бы такого замечательного папу», - пишут фолловеры.