Юлия Высоцкая похвасталась соблазнительным декольте в купальнике

Юлия Высоцкая. Фото: кадр видео.

Юлия Высоцкая поделилась на своей странице в соцсетях смелым снимком в купальнике. На фото актриса сидит в кресле, демонстрируя стройные ноги и соблазнительно глубокое декольте. Пикантный вырез обнажил ее прекрасную грудь. Поклонники сошлись во мнении, что 49-летняя артистка в отличной форме.

Высоцкая не стала уточнять, где именно сделано фото. И только поделилась с подписчиками своими эмоциями.

«Бывают понедельники, как будто субботы», - подписала кадр телеведущая.

Юлия Высоцкая поделилась на своей странице в соцсетях смелым снимком в купальнике. Фото: соцсети.

Фолловеры похвалили Высоцкую за фото без фильтров и косметики. «Естественная красота без накачанных губ и скул сейчас редкость», «Спасибо за ваши правдивые фото», «Смелый снимок», - написали поклонники в комментариях.

Вероятно, актриса нашла окошко в своем плотном рабочем графике и отправилась на отдых в теплые края. Супруг актрисы режиссер Андрей Кончаловский сейчас занят новым проектом. 85-летний мэтр отечественного кино снимает многосерийный фильм о революции. Режиссер работает над сериалом, посвященном непростому периоду в истории нашей страны – от Первой мировой войны до начала Великой Октябрьской социалистической революции. Главными героями проекта станут Ленин, Сталин, Николай II, Григорий Распутин, Надежда Крупская и другие видные исторические личности.

Поклонники сошлись во мнении, что 49-летняя артистка в отличной форме. Фото: соцсети.

Андрей Кончаловский за свою долгую карьеру не раз завоевывал зарубежные награды. Но теперь режиссер решил отказаться от участия в международных фестивалях. В августе Высоцкая и Кончаловский отдыхали в Италии. У супругов есть дом в Тоскане, куда они ездят каждое лето. Во время отпуска пара заехала в Венецию, где в это время проходил международный кинофестиваль. В соцсетях Андрей Кончаловский сообщил, что из-за бойкота российского кино на кинофоруме он впредь отказался от участия в Венецианском кинофестивале. При этом режиссер отметил, что Венеция достойна посещения и сама по себе, без кинофорума.

Недавно Юлия Высоцкая раскрыла один из своих бьюти-секретов. Оказывается, актриса – большая поклонница криосауны. Артистка призналась, что ей нравится эффект, оказываемый на кожу низкой температурой. Юлия вообще часто применяет процедуры, связанные с холодом. Например, она регулярно обливается холодной водой и спит при достаточно низкой температуре.

- Криосауну я в первый раз попробовала десять лет назад, делала курсом. Мне нравится и процесс, и результат, - рассказала Высоцкая в соцсетях. - Когда начала делать, думала исключительно об оздоровительном эффекте. А потом, изучив достаточно много материалов, нашла подтверждение тому, что через внутреннее оздоровление эти процедуры влияют и на внешний вид. Подтягивается кожа, спадают отеки, да и вообще все процессы протекают более интенсивно.