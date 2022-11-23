В приемный покой аргентинской больницы обратилась старушка, умершая накануне

О старушке-призраке немедленно узнали горожане

В Аргентине уже несколько дней подряд обсуждают мистический случай, произошедший в одной из столичных больниц.

Поздней ночью в приемный покой одного из госпиталей Буэнос-Айреса поступила пожилая женщина. Дежурный открыл дверь, помог закатить инвалидную коляску, в которой находилась пациентка, сделал соответствующие записи в журналах регистрации и отправил больную в палату.

Утром выяснилось, что в палате никого нет, а женщина с таким именем скончалась в этой же больнице днем ранее.

Перепуганные врачи и медсестры потребовали от руководства учреждения просмотреть записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что на них зафиксирована вся процедура приема поступившей больной, но только вот самой женщины на кадрах нет. Дежурный охранник открывает двери, жестикулирует, что-то пишет за стойкой регистрации, катит пустую коляску внутрь помещения…

О старушке-призраке немедленно узнали горожане. Они перепугались до такой степени, что потребовали от чиновников хоть каких-то разумных объяснений случившегося.

Главврачу лечебного учреждения пришлось выступить с заявлением, в котором он назвал странный случай розыгрышем, однако, он не смог внятно пояснить – кому и зачем могло понадобиться все это.

Старушка-призрак уже стала главным персонажем пугающих страшилок по всей Аргентине. Энтузиасты – эксперты по паранормальным явлениям обещают прояснить ее судьбу в самое ближайшее время.

Пока же из этой больницы сбежали чуть ли не все пациенты, а жители Буэнос-Айреса обходят ее стороной.