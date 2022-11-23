В 2025 году «Росатом» начнет массовый выпуск батарей для электромобилей

Почему «Росатом»?

- В непростые моменты решение задач государственной важности, такие как восстановление российского автопрома, должны брать на себя госкорпорации. Нельзя допустить вакуума в этой отрасли, ведь в ней заняты миллионы людей, - заявила Наталья Никипелова.

По ее словам, у «Росатома» для этого есть и огромные ресурсы, и компетенции. В частности, системами накопления энергии занимается входящая в состав госкорпорации компания РЕНЭРА. Наталья Никипелова подчеркнула, что вопрос не в том, можно ли перезапустить российский автопром, а в том, что будет на выходе. «Сделать это можно, но эффективнее будет запустить автомобиль завтрашнего дня, а не вчерашнего, - сказала она.

Некоторое время назад «Росатом» объявил конкурс среди российских территорий, чтобы определить место для производства. Из 42 вариантов был выбран Калининград. Здесь строится гигафабрика, которая будет пущена в середине 2025 года. Ежегодно она будет обеспечивать накопителями 50 тысяч электромобилей.

На очереди – еще три аналогичных фабрики той же производительности. Как рассказала Наталья Никипелова, в Калининграде изначально реализуется проект, который можно будет тиражировать.

Зацикливаться на какой-то одной модели и диктовать свое видение тяговой батареи «Росатом» не собирается. Все будет зависеть от автопроизводителей, а значит, возможны разные варианты продукции. Кстати, будущая продукция уже распределена среди потенциальных потребителей.