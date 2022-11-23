Главная технология XXI века: открылась Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey-2022

23 ноября открылась Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey-2022. Это крупнейшая площадка для обсуждения вопросов развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Открыл конференцию помощник президента Максим Орешкин.

Конференция будет проходить 23-24 ноября в онлайн-формате и объединит ведущих исследователей, представителей науки и бизнеса, технических специалистов в области AI/ML, представителей органов власти, а также государственных и общественных организаций, занимающихся деятельностью по устойчивому развитию.

- Такая представительная конференция подтверждает высокий уровень развития технологий со всей России и внимание к ней на всех уровнях: и научного сообщества, и бизнеса, и органов власти, и высшего руководства страны, - отметил, открывая конференцию, Максим Орешкин.

Он напомнил, что президент Владимир Путин еще в 2019 году издал указ о развитии искусственного интеллекта в России, понимая его важность для развития благосостояния наших граждан и суверенитета страны.

Орешкин отметил, сегодня важно перейти от единичных примеров использования искусственного интеллекта к полномасштабному внедрению его в экономике и социальной сфере.

- Все необходимое для этого уже есть, - пояснил Орешкин, добавив, что искусственный интеллект может дать важные и значимые результаты для граждан нашей страны.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что искусственный интеллект является главной технологией XXI века.

- Сегодня мы живем в эпоху стремительного развития технологий, из них искусственный интеллект развивается быстрее всех. Пожалуй, его можно назвать главной технологией XXI века», - сказал Александр Ведяхин.

Он отметил, что конференция за годы ее проведения собрала вокруг себя сообщество лучших экспертов в этой отрасли.

- И мы рады, что их количество продолжает расти, - сказал Александр Ведяхин, пояснив, что конференцию смотрят научные сообщества по всему миру.