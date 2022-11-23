Сирота, десантник и отец: раскрыта правда о мэре Читы, который отказался от должности и ушел на фронт

Александр Сапожников. Фото: Эрик Романенко/фотохост-агентство ТАСС

… - Александр Михайлович, вы же хорошо знаете Александра Сапожникова, да?

- Да.

- Вас не удивил его поступок?

- Нет, меня не удивил.

Потому что я, на самом деле пусть это и громко звучит, но именно эти качества характера Александра Михайловича - безусловное служение стране и людям - были причиной, по которой после очень тяжелого периода в жизни Читы мы его назначили мэром.

Мы Сапожникова потому и позвали на эту работу, потому что Чита многие годы просто в какую-то пропасть падала. Там все хуже и хуже становилось. И, к сожалению, большое количество есть различного рода интересантов, коммерсантов и прочих людей, которые не добрыми делами занимаются, а просто в прямом смысле матросят ту или другую сферу или отрасль жизни в Чите. Кто-то позахватывал кучу объектов благодаря когда-то аффилированности администрации, кто-то похабно ведет пассажирские перевозки. Кто-то задушил дрянной, крикливой, мерзкой рекламой все пространства – и улицы, и здания Читы, и так далее, и так далее, и так далее.

При том, что у Читы есть объективные сложности - с бюджетом, поэтому трудно содержать большую сетку дорог, сложности природно-климатические, из-за которых приходится устранять последствия штормовых ветров и так далее…

А Сапожников со всем этим боролся, всему этому противостоял.

И - достаточно успешно.

- Он же с 2019-го, да, как я понял, работал градоначальником?

- Да. Да, совершенно верно.

- Мы о нем так мало знаем…

- Саша - сирота, рос без родителей, вместе с женой - военным медиком, воспитывает своих и приемных детей, был десантником, имел ранение, сказал - иду защищать Родину.

Такая вот у него биография и такие жизненные мотивы.

- А вы давно с ним общались вот так вот реально?

- Общаемся постоянно.

- Он уже где-то в действующих войсках? Или - проходит боевое слаживание? Чем он занимается?

- Буквально вчера Александр Михайлович выехал в окружной учебный центр, где формируется очередное наше воинское формирование из мобилизованных и добровольцев. И там сейчас будет работать «над восстановлением навыков». Ну, он их и не терял, честно говоря, он этим занимался постоянно.

- Ну, ладно. Скажите, а какие-то были у проводы в армию там или как?

- Нет, особых не было проводов.

- Вот просто вот взял вещмешок, значит, что-то… Да, и он пока еще, значит… А чем он будет заниматься, пока еще неизвестно, да?

- Ну, конечно, да. Это уже все дело военных.

- Но вы будете с ним еще разговаривать по телефону?

- Конечно, буду. Я просто посещаю постоянно центр, где вот готовят мобилизованных. Причем там сейчас готовят не только забайкальцев, но и со всего Дальнего Востока. И оснащение их, амуниция там для них и все такое – это предмет нашего внимания. Даже в подготовке военной техники мы готовы принимать участие, …помогаем.

- Как настроения, как вот атмосфера - среди тех, кто там проходит подготовку?

- Настроение нормальные. Одним словом - боевое.

- Тогда - привет от «Комсомольской правды».

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