День орехов кешью. Чем они полезны?

Источник: здоровое — питание.рф

Родиной ореха кешью считается тропическая Бразилия. Индейцы племени тикуна употребляли в пищу кору, листья и желтые плоды дерева. Во время сбора урожая поселенцы даже устраивали «войны за акайю», так как кешью был очень ценным продуктом. Были времена, когда за врубленной дерево человек получал штраф.

До сих пор самые крупные в мире плантации по выращиванию кешью находятся в Бразилии. Но основным поставщиком этого ореха на мировой рынок является Вьетнам, Индия и Нигерия.

Кстати, название ореха происходит от греческого слова kardia, что значит сердце. Именно так именуется яблоко (ложный плод), где находится орех. Он напоминает неправильную форму сердца.

В чем польза кешью?

Состав ореха настолько разнообразен, что кешью оказывает положительное влияние на весь организм человека. Кешью содержит ненасыщенные жирные кислоты – омега 3, омега 6 и омега 9, которые взаимодействуют между собой и прекрасно поддерживают работу нервной системы.

Кроме этого, зачастую кешью становится источником витамина группы В, а также таких полезных минералов как калий, магний, цинк, селен, медь, железо и так далее.

Например, в орехе содержится 73 % суточной нормы магния, который отвечает за мышечные сокращения. Если этот минерал не поступит в организм, то в конечностях возникнут спазмы и судороги. Десяток орехов кешью в день – идеальная норма, чтобы предотвратить возможность появления дефицита магния.

Кешью борется с холестериновыми бляшками на сосудах, регулирует уровень просвета сосудов. Орех защищает организм от развития атеросклероза, рассеянного склероза и неправильного кроветворения.

Кешью обладает антидиабетическими свойствами, понижает сахар и предотвращает осложнение диабета. Снижает воспалительные реакции. Орех полезен при атеросклерозе. Так же как и миндаль, кешью воздействует на органы дыхания, улучшает состояние кожи, благотворно влияет на волосы, ногти.

Может ли кешью нанести вред?

Кешью может вызывать индивидуальную непереносимость. Поэтому первый раз его нужно пробовать маленькими порциями – 1-2 ореха. Кроме того, кешью чаще всего продают в обжаренном виде. Поскольку сама прослойка между оболочкой и ядром ядовита. Но термическая обработка снимает возможные негативные последствия.

Что готовят с кешью?

Из орехов делают масло, которое добавляют в салаты, супы, гарниры. Оно придает блюдам оригинальный терпкий вкус и аромат. Кешью смешивают с другими орехами, а полезную смесь рекомендуют для перекуса в дороге или на работе. Цельные орехи добавляют в блюда азиатской кухни.

Попробуйте приготовить «Курицу с кешью».

Вам понадобится:

• Куриная грудка – 2 штуки

• Красный сладкий перец – 1 штука

• Зеленый лук – ½ пучка

• Орехи кешью – 80 г

• Чеснок – 5 зубчиков

• Репчатый лук – 1 штука

• Оливковое масло – 2 столовые ложки

• Перец чили, соевый соус, кунжутное и растительное масло – по вкусу

Куриное мясо предварительно замариновать в оливковом масле, соевом соусе и чесноке, подержать несколько часов.

Затем грудку нарезать полосками и обжарить до золотистой корочки на сковороде с растительным маслом. Добавить соевый соус. Зеленый лук и перец чили мелко порубить. Репчатый лук и болгарский перец нарезать, зубчики чеснока порезать на дольки. Обжаривать 5 минут, помешивая. Добавить кунжутное масло, все тщательно перемешать и обжаривать еще 5 минут, крышкой накрывать не нужно, в готовом блюде овощи должны немного хрустеть. Лучше всего для жарки подойдет вок, но можно использовать и обычную глубокую сковороду. Подавать курицу можно вместе с рисом, посыпав сверху кунжутом и зеленым луком.

Источник: здоровое — питание.рф

Источник: здоровое – питание.рф