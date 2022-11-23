Борис Титов: «Господдержка виноделия будет измеряться не только в декалитрах продукции, но и в новых рабочих местах»

Борис Титов, собственник группы компаний «Абрау-Дюрсо

После принятия нового закона «О виноградарстве и виноделии в России» структура поставок сырья для виноделен сильно изменилась – основной акцент делается на расширении площадей виноградников внутри страны.

Государственное субсидирование позволило за последние годы существенно нарастить сырьевую базу отрасли. По оценкам Минсельхоза, в 2022 году площадь виноградников в стране впервые за последние двадцать лет может преодолеть планку в 100 тыс. га. Впрочем, это все еще в полтора с лишним раза меньше, чем было в РСФСР на момент начала антиалкогольной кампании в 1980-х гг.

24 ноября пройдет секция Российского винодельческого форума под названием «Экономическая поддержка и регулирование винодельческой отрасли». Модератор – Борис Титов, собственник группы компаний «Абрау-Дюрсо».

«В отличие от советской практики, развитие виноделия в современной России влечет за собой не только рост выпуска продукции, – отмечает Борис Титов. – Сегодня отечественные виноградники – это туристические объекты, поэтому мы смело можем оценивать еще и взаимосвязь господдержки с перспективами развития индустрии гостеприимства».

Каким станет российское виноделие в новых глобальных экономических условиях? Как меняется внутренний потребительский рынок? Какие тенденции, заложенные сейчас, сохранятся на годы вперед, а какие могут измениться в соответствии с конъюнктурой? Ждать ли взрывного роста внутреннего турпотока и столь же бурного развития энотуристических кластеров? Сколько новых рабочих мест в южных регионах может возникнуть при успешном продолжении госстимулирования? Какую отдачу от развития отрасли получит бюджет?

Ответы на эти вопросы представители бизнеса и государства будут искать вместе.

Среди участников секции:

Сергей Алтухов, Депутат Государственной Думы РФ

Виктор Евтухов, Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ

Алексей Сазанов, Статс-секретарь – заместитель Министра финансов РФ

Светлана Орлова, Аудитор Счетной палаты РФ

Вероника Никишина, Генеральный директор АО «Российский экспортный центр»

Анатолий Корнеев, Вице-президент Simple Group

Александр Кретов, Управляющий акционер группы компаний «Ариант»

Эмиль Омаров, Генеральный директор ООО «Дербентская винодельческая компания»

Секция Российского винодельческого форума «Экономическая поддержка и регулирование винодельческой отрасли» пройдет 24 ноября с 10:00 до 11:30 в Банкетном зале Radisson Collection Hotel (Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1).

О программе мероприятия можно почитать по ссылке.

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк.