Марлоу заявил, что в приоритете у ЦРУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральное разведуправление США (ЦРУ) начало вербовать недовольных спецоперацией на Украине россиян через газеты.

Обращение замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу опубликовало Wall Street Journal: «Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого отвращение, как и мы. Мы открыты для бизнеса».

Марлоу заявил, что в приоритете у ЦРУ – «недовольные санкциями российские бизнесмены и военные».

«США получило сейчас большие возможности по набору новых российских агентов в свои ряды», - уточнил Марлоу.

ЦРУ стало вербовать россиян через газеты

Эксперты говорят, что после «частичной мобилизации» из России сбежало довольно много тех, кто так или иначе работал на ЦРУ. И американская разведка стала испытывать не только дефицит в информации, но и явные проблемы с внедрением дезинформации. В поисках новых агентов не стесняются даже обращаться к читателям американских газет.

Напомним, что статьи «Шпионаж» и «Государственная измена» предусматривают за передачу, собирание, похищение или хранение, в целях передачи иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и штраф в размере до 500 000 рублей.

Кстати, лицо, совершившее преступление освобождается от уголовной ответственности, если своевременно и добровольно сообщили о госизмене и способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам России.