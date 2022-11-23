Школьник из Боливии стал участником детской премии Росприроднадзора

Фото: Пресс-центр Росприроднадзора

То, что экология – дело каждого, понимают люди во всем мире. И Латинская Америка не исключение. В конкурсе Росприроднадзора активно участвуют дети из разных стран этого континента. Впервые свою работу представил и школьник из Боливии.

- Школьник из города Ла-Пас десятилетний Уго Андрес Саабедра Торрес посвятил свою работу озеру Титикака, - подчеркнула на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливии в Российской Федерации Марией Луисой Рамос Урсагасте глава ведомства Светлана Радионова. - Это самое большое озеро в Южной Америке по запасам пресной воды и второе по площади поверхности. Его часто называют высочайшим в мире судоходным озером. Свою работу школьник сделал в номинации «Экомир» и «Экофокус». Приглашаем детей Боливии и дальше принимать активное участие в премии.

Как она отметила Радионова, премия службы направлена на то, чтобы сохранить окружающую среду и привить экологические привычки детям и подросткам. Есть в премии возможность заявить о своём видении, например, через номинацию «ESG-поколение», которая стала очень востребованной, или «Экопроект», где дети создают приборы, помогающие очистить воздух или воду.

В свою очередь госпожа посол Мария Луиса Рамос Урсагасте поздравила руководителя Росприроднадзора с таким проектом и отметила что особенно ценно, что у детей в нем нет языкового барьера

- Это прекрасный проект и наши дети должны общаться на эти темы. Они иногда даже учат нас тому, что полезно сделать для экологии, а что нет, - подчеркнула Мария Луиса Рамос Урсагасте. - Я буду только рада если ещё больше детей из Боливии узнают о премии. Главное, что здесь нет такого барьера, как язык и дети узнают друг друга, Россию и интересуются общими темами.

Госпожа посол отметила, что приложит усилия, чтобы ещё больше детей из Боливии смогли принять участие в конкурсе.

«Будущее за молодым новым поколением. Нам нужна их энергия. Если иметь эти свежие взгляды, мы сможем сохранить природу и окружающую среду. От всего сердцам поздравляю вас с таким важным проектом», - добавила Мария Луиса Рамос Урсагасте.

СПРАВКА «КП»

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена службой Росприроднадзора в марте прошлого года. С момента объявления старта второго сезона на конкурс поступило более тысячи работ от ребят из 33 стран мира. Это в три раза больше по сравнению с 2021 годом.

В премии принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет и подавали заявки на сайт www.экологияделокаждого.рф. Творческие работы принимались в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.