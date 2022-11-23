Газ только для нас: Что будет с российской экономикой, если мы перестанем продавать газ в Европу

В прошлом году мы отправляли в ЕС больше 400 млн кубометров газа в сутки, сейчас - всего 75 млн кубов Фото: REUTERS

СНАЧАЛА СЕБЕ, ПОТОМ ДРУГИМ

Вот тебе и газ: к концу года разрушились не только наши отношения с Европой, но и трубы «Северного потока». И если в прошлом году мы отправляли в ЕС больше 400 млн кубометров газа в сутки, то сейчас - всего 75 млн кубов (через Украину и по «Турецкому потоку».

Постепенно Газпром налаживает поставки газа в Азию, но весь европейский объем отправить на восток нереально. Очевидный вопрос: а что делать с остальным газом?

Один из вариантов российские власти озвучили в начале октября - строительство газового распределительного узла в Турции. Чтобы шел наш газ через Черное море в западную часть Турции, и уже оттуда - в Европу.

Но реализация проекта займет до пяти лет. Что делать с излишками газа до этого? Законсервировать месторождения - не вариант: люди останутся без работы, налоги уменьшатся, оборудование начнет ржаветь и стареть и т. д. А что, если направить «трубу» внутрь страны: обеспечим дешевым топливом заводы, газифицируем все деревни? Может, в этом и есть секрет спасения нашей экономики?

ЕСТЬ КУДА РАСТИ

- Газ - это отличный ресурс для развития экономики, который лежит у нас под ногами, - подтвердил наши предположения директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Заодно сразу расставим точки над «i»: мы вовсе не страна-газозаправка, как думают некоторые недоброжелатели. И львиная доля добываемого газа уже и так идет на внутреннее потребление.

- На экспорт идет примерно 25 - 30% газа. Остальное Газпром продает на внутреннем рынке по рентабельным для компании ценам. Конечно, цена на внешнем рынке побольше, но даже если перестроиться на внутренний спрос, тоже будет доходно, - говорит директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Но тут возникает другой вопрос: готова ли страна принять весь свой газ, если отправить его на внутренние нужды?

Сергей Пикин объясняет: есть всего два способа увеличить внутреннее потребление голубого топлива. Это газификация страны и развитие промышленного производства. Но и в том и в другом случае нужны новые потребители.

Эксперты не советуют возлагать большие надежды на газификацию деревень. Ведь газа во многих населенных пунктах нет не потому, что его «в Европы продают». Сам газ дешевый, и его навалом, проблема тут в другом.

- Проблема в том, что газификация очень дорогая для населения: стоимость оборудования, трубы от основной магистрали к дому… А тянуть трубу в отдаленные населенные пункты невыгодно. Во многих случаях имеет смысл субсидировать людей, чтобы они ставили твердотопливные котлы, закапывали газгольдеры (пополняемые емкости для хранения газа. - Ред.), - говорит главный редактор портала «Энерговопрос.ру» Михаил Козырев.

- Поэтому самое главное - развитие и создание производств на основе газа, - говорит Сергей Пикин. - И здесь нам есть куда расти.

ТЭЦ

Сегодня в России 79 теплоэлектростанций работают на угле. Их вполне можно перевести на газ. Но есть проблема:

- Газовые электростанции у нас работают на западном оборудовании. И теперь возникают проблемы с ремонтом, - объясняет Сергей Пикин.

Впрочем, есть у нас и свои, советские ноу-хау: еще во времена СССР было разработано и запущено в производство оборудование для газовых ТЭЦ. Западное считается более эффективным, зато для «своего» есть все запчасти, и проблем с ремонтом не будет. Сергей Пикин предлагает такой вариант: ТЭЦ получает газ бесплатно (страна не разорится), вырабатывает на нем тепло, а на сэкономленные деньги покупает отечественное оборудование.

- При этом ТЭЦ обновляется, вместе с ней развивается машиностроение за счет производства паросиловых турбин. А тут и рабочие места появляются, и налоги платятся. Все вместе даст более крутой экономический эффект, чем нефть по 500 долларов за баррель! - уверяет Сергей Пикин.

Есть тут и еще один важный аспект. Газ - более экологически чистый ресурс, чем уголь и мазут. И переход на газ повысит наш авторитет на мировой арене, потому что сейчас мода на экологичность. Будем в тренде, а не в угольной копоти!

УПАКОВКА

Газ нужен для производства полимеров - это сложные химические вещества, которые применяются во всех отраслях: машиностроении, текстильной промышленности, сельском хозяйстве, медицине, автомобилестроении, авиастроении и т. д. В конце концов банальная упаковка - это тоже полимер.

- А еще есть энергоемкие производства - металлургия, бумажная, стекольная промышленность. Они сейчас требуют развития в свете импортозамещения, - говорит финансовый аналитик Михаил Беляев. - И если мы переведем их на газ для получения более дешевой энергии, то значительно снизим себестоимость продукции, и она будет более конкурентоспособной.

УДОБРЕНИЯ

Газ - отличное сырье для азотных удобрений. В основе их - аммиак, который до недавнего времени получали из коксового газа. Он вырабатывался на металлургических предприятиях и поэтому «удобрительные» заводы возводили рядом с такими производствами.

Сейчас развивается технология получения азотных удобрений на основе природного газа - самого дешевого в мире. Так почему же России, богатой природным газом, не завалить свою страну и весь мир дешевыми удобрениями? Они, кстати, не попали и не попадут ни под какие санкции. Не будет удобрений - наступит голод. И покупать их не перестанут, потому что это вопрос жизни и смерти.

- Развить собственные технологии производства удобрений (на основе природного газа. - Ред.) мы вполне можем за два-три года, - уверяет Сергей Пикин. - И это тоже будет гораздо выгоднее, чем продавать газ по трубам в Европу.

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КСТАТИ

Азия - не вариант?

Как вы, конечно, уже сто раз слышали, в вопросах внешней торговли Россия сейчас поворачивается на восток. А Китаю с Индией (да и Малайзии, Таиланду, Вьетнаму) с их развитой промышленностью газ очень нужен. Получится ли отправить туда «европейские излишки»?

У нас уже есть газопровод «Сила Сибири» из Якутии в Китай. Но его мощность ограничена. Так, в прошлом году по нему на восток ушло 10 млрд кубометров газа, тогда как в Европу по газопроводам отправилось 150 млрд кубов.

- Чтобы перегонять большие объемы газа в тот же Китай и Индию, нужно усиливать газопровод, прокладывать новые трассы и трубы. Но будут ли брать этот газ? Для нас Газпром - монополия, а для Китая - один из многих поставщиков. Он берет газ из Туркмении, Новой Зеландии, Австралии и т. д. Причем есть страны, которые поставляют ему газа больше, чем Россия. То же самое касается Индии. У нее тоже большой выбор поставщиков. И не факт, что она сделает выбор в нашу пользу, - говорит Георгий Остапкович.

ВОПРОС – РЕБРОМ

А что с бюджетом?

- В наполнении бюджета за счет экспортных доходов главную роль играет нефть, - объясняет эксперт Сергей Пикин. - Газ занимал не такую большую долю, поэтому потери (в случае отказа от импорта. - Ред.) будут небольшими.

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Россия заработала на экспорте $493,3 млрд. Из них на нефти - $110 млрд, на газе - $55 млрд. С одной стороны, это и впрямь не критично: 11% экспорта. С другой - это почти половина годовых расходов государства на страховые пенсии.

Так что деньги от экспорта газа нам все равно не помешают. И лучше не кидаться в крайности, полностью перекрывая поставки за рубеж.

- Когда вы продаете на экспорт любую продукцию - газ, обувь, башенные краны - вы получаете не только валюту. Это создает больше рабочих мест, чем если бы вы рассчитывали только на внутренний рынок. Внешняя торговля всегда приносит высокие налоги. Любая экономически развитая страна придает большое внимание именно экспорту. Поэтому лучше делать все: и газифицировать страну, и экспортировать газ, - резюмирует Георгий Остапкович.