Как научиться разбираться в технике быстро и бесплатно: куда бежать и с чего начать

Фото предоставлены пресс-службой компании Ситилинк.

Что остается: спросить совета у знакомых, обратиться к консультантам в ТЦ или попробовать вникнуть самому? Эксперты одного из крупнейших интернет-ритейлеров страны Ситилинка рассказали, что сайт их интернет-магазина можно использовать не только для покупок, но и как бесплатный образовательный ресурс.

Хочется, чтобы гаджет прослужил как можно дольше, исправно делал своё дело и не слишком ударил по карману. Рассчитывать на чужой вкус рискованно, поэтому лучше изучить вопрос и составить собственное мнение. Вот что для этого можно попробовать:

Изучайте отзывы

Опыт других покупателей, которые уже пользуются устройством, поможет узнать больше о подводных камнях и других особенностях техники. Пользователи рассказывают, что стоит докупить для более эффективной работы, с какими задачами гаджет справляется лучше или хуже, как ведет себя в разных условиях и что никогда не стоит с ним делать.

Фото предоставлены пресс-службой компании Ситилинк.

Смотрите видео-обзоры

Эксперты записывают ролики о новинках сети и выкладывают в специальный раздел на странице товара - возле фотографий. Вы сможете посмотреть на гаджет со всех сторон и увидеть его в действии. Кто-то разбирает устройство и показывает “начинку”, у смартфона обязательно проверят камеру и звук, расскажут о преимуществах и предупредят о недочетах производителя.

Фото предоставлены пресс-службой компании Ситилинк.

Спрашивайте на форуме

Если вы что-то не поняли и не нашли нужной информации ни в описании, ни в журнале, ни в отзывах, всегда можно задать конкретный вопрос на форуме. Вам помогут другие пользователи или эксперты компании.

Читайте тематические статьи

Например, у Ситилинка есть своё интернет-издание, где каждый день публикуются статьи по темам: «Гаджеты», «Дом», «Здоровье и красота», «Ремонт и дача» и «ПК и игры». Редакция рассказывает про последние новинки на рынке техники, проводит эксперименты, тестирует образцы и учит разбираться в сложном простыми словами. Например, раскладывают по полочкам, как выбрать обогреватель или ноутбук для ребенка, обустроить рабочее место для школьника, собрать умный дом или правильно разместить розетки.

Фото предоставлены пресс-службой компании Ситилинк.

Звоните в колл-центр

Самый оперативный способ разобраться в чем-то - позвонить в колл-центр. Вас свяжут со специалистом, который разбирается в интересующей теме. Он поможет с трудным выбором, объяснит, как установить программу, почему что-то не работает и что означают сложные формулировки в описании. Можно общаться по телефону, переписываться в Telegram, WhatsApp или по почте. Операторы на связи даже ночью.

Фото предоставлены пресс-службой компании Ситилинк.

Сравнивайте товары

Иногда сразу не ясно, почему несколько в целом похожих гаджетов могут оказаться в разных разделах или ценовых категориях. Чтобы сэкономить время и не заниматься скурпулёзным сопоставлением характеристик, можно использовать функцию “сравнение” на сайте. Алгоритм сам проанализирует описания. На одной странице вам покажут несколько устройств и чем именно они отличаются.

Чтобы начать разбираться в технике не обязательно пересмотреть весь YouTube, замучить поисковик или обращаться к профи. Всё можно найти в одном месте. Читайте, сравнивайте, спрашивайте - Ситилинк постарается помочь каждому!