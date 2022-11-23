Диагноз «Хроническая экономия»: как берегут деньги и от чего сегодня отказываются обычные россияне

Россияне стали больше тратить на алкоголь и экономить на театрах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не успела страна отойти от коронавирусных тягот и лишений, как мы снова взялись за старое. Не ходим в театры, музеи и тренажерные залы; сидим дома и топим печаль - кто в бутылке водки, кто в банке варенья. И нервно курим, листая ленты соцсетей.

Это выяснили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они проанализировали траты россиян за II квартал и сделали вывод, что наше поведение стало «походить на пандемийную модель потребления». За год расходы на спорт и культурные мероприятия рухнули на 26,6%, а на алкоголь, сигареты и сладости мы стали тратить на 18,6% больше. В среднем семья из трех человек тратит на все эти вредные товары 3500 рублей в месяц, а на спорт и культуру - лишь 1910.

При этом общие расходы российских семей за год выросли на 9,8%. Диагноз «хроническая экономия» налицо, ведь цены за это же время выросли примерно на 13%, если верить Росстату (а если не верить, то еще сильнее).

- Возврат к пандемийной модели потребления продиктован негативными экономическими ожиданиями. В ситуации неопределенности россияне идут по стандартному пути: готовы увеличить расходы на вредную пищу и алкоголь - дешевые заменители развлечений, помогающие скрасить досуг и заесть стресс, - но при этом предпочитают сократить траты на досуг вне дома и другие излишества. А также переключаются на более дешевые товары и отказываются от дорогостоящих покупок – к примеру, расходы на бытовую технику упали сразу на 27%, - комментирует член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.