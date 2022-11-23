Из катапульты на Марс: как астронавты из Замбии пытались обойти СССР в космической гонке

Эдвард Нколосо, как и подобает герою-романтику, носил боевой шлем, военную форму цвета хаки и развевающуюся при ходьбе накидку из разноцветного шелка и бархата с вышитым воротником. Фото: www.youtube.com

24 октября 1964 года Замбия решительно рассталась с прошлым и провозгласила свою независимость от Великобритании. Неделю спустя журнал Time опубликовал статью, в которой главным героем выступал первый президент Замбии Кеннет Дэвид Каунде. Автор описывал его как славного парня, призывающего к «позитивному нейтралитету» в холодной войне, а в конце упоминал о еще одном персонаже.

«Эдвард Мукука Нколосо, учитель естествознания в начальной школе, директор Национальной академии наук, космических исследований, философ утверждал, что происходящее помешало его космической программе, направленной на то, чтобы опередить США и СССР на Луне. Нколосо уже тренирует 12 астронавтов, в том числе фигуристую 16-летнюю девочку, вращая их вокруг дерева в бочке и обучая ходить на руках — мол, «это единственный способ, как люди смогут ходить по Луне».

Упоминание об африканской космической программе вызвал шквал интереса. Что это: шутка журналиста или рекламная кампания?

- Некоторые думают, что я сумасшедший, - признался в одном из интервью сам Нколосо. - Но я буду смеяться в тот день, когда смогу водрузить флаг Замбии на Луне.

ИЗ КАТАПУЛЬТЫ НА МАРС

Эдвард Нколосо, как и подобает герою-романтику, носил боевой шлем, военную форму цвета хаки и развевающуюся при ходьбе накидку из разноцветного шелка и бархата с вышитым воротником. На груди красовались медали. Его афронавты иногда носили зеленые атласные куртки с желтыми брюками. 21-летнему Годфри Мванго было поручено высадиться на Луну. 16-летней Матхе Мвамбе - на Марсе. Собака Нколосо, Циклоп, предстояло взять след советской Лайки и следовать ее путем. Остальные космонавты несли замбийский флаг и посох в виде хохлатого орла на тарелке.

Журналистам Нколосо с радостью демонстрировал предполётную подготовку. Он катал своих подопечных с холма в 200-литровой нефтяной бочке, чтобы имитировать невесомость, заставлял качаться на качелях и тарзанках.

- Когда они достигают высшей точки, я перерезаю веревку, - это создает ощущение свободного падения, - пояснял Нколосо.

В качестве космического корабля (бочки-ракеты, названной в честь президента Каунды - D-Kalu 1»), заправленного топливом, замбийский Королёв рассматривал «мукву» - устройство, очень похожее на катапульту. В начале была достигнута высота в три метра, затем было решено ее увеличить за счет более длинных веревок.

ЗАМБИЯ НА ЛУНЕ

Целью своей космической программы Нколосо официально объявил насаждение христианства примитивным марсианским племенам. Но в частных разговорах с афронавтами он призывал не навязывать марсианам земной религии.

Ради воплощения своей мечты Эдвард Нколосо обратился за финансированием к Израилю, СССР, США, Объединенной Арабской Республике и ЮНЕСКО. Запрашиваемая сумма была немаленькая - от 20 млн до 2 млрд долларов. Но кроме слов поддержки и 10 рупий от одного сердобольного индийского школьника Нколосо ничего не получил.

Замбийский мечтатель убеждал, что его космическая программа прогрессивнее советской и американской, но отказывался делиться деталями.

- Никому нельзя доверять проект такого масштаба. Некоторые наши идеи опережают американцев и русских, поэтому я никому не позволю изучить мои ракетные планы, - говорил Нколосо.

Правда, с НАСА замбиец все-таки вел переговоры. Пытался договориться о совместном полете на Луну, но с одним условием - первым должны установить флаг Замбии.

«ЭТО БЫЛО НЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ»

Космическая программа, не успев начаться, закончилась в августе 1965 года.

- Мои космонавты подумали, что они кинозвезды, и потребовали денег, - сетовал Нколосо. - Двое моих лучших парней месяц назад устроили пьянку, и с тех пор их никто не видел... Еще один присоединился к племенному ансамблю песни и танца.

В конце концов от Нколосо ушла и его любимица Мата Мвамба. Неизвестно, от кого она забеременела, но это событие заставило ее бросить мечту о далеких галактиках.

Изобретателю катастрофически не хватало денег, не спасала даже поддержка государства. Во всем Нколосо винил «империалистических неоколонизаторов, которые напуганы знаниями Замбии о космосе».

На Западе над Нколосо смеялись, некоторые английские журналисты называли его чокнутым, а политики и вовсе называли деятельность Эдварда доказательством безрассудства, к которому привело обретение независимости африканскими странами.

МЕЧТЫ ЧЕРНОГО КОНТИНЕНТА

Термин «афронавт» - изобретение Нколосо. Он был уверен, что его программа поможет вывести в невесомость не только Замбию, но и весь африканский континент. Но сбылась мечта «африканского Королева» только через несколько десятилетий. В 1995 году астронавт Бернард Харрис стал первым афроамериканцем, вышедшем в открытый космос. А реальный обладатель паспорта одной из африканских стран оказался на орбите в 2002 году. Бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт стал вторым космическим туристом. Он провел на космической станции восемь суток и заплатил за это развлечение 20 млн долларов.

Что же касается Нколосо, то в 1980-е годы он пытался построить политическую карьеру, баллотировался на пост столичного мэра Лусаки, но потерпел поражение. Дабы поддержать своего сподвижника президент Раунда назначил Нколосо руководителем Центра Освобождения Африки, оказывающего поддержку борцам за независимость из других африканских стран - Зимбабве, Намибии, Мозамбика.

Эдвард Нколосо умер в 1989 году и был похоронен как национальный герой.