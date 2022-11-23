Минобороны опровергло фейк о контактах Герасимова с Бауэром

В ведомстве отметили, что у начальника Генштаба не было никаких контактов с представителями НАТО в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов». Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны России выступили с опровержением сообщения ряда западных СМИ о якобы недавнем разговоре начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море.

«Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся «недавно» разговоре начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком», - заявили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что «никаких контактов, тем более «систематических», с председателем военного комитета НАТО или другими представителями североатлантического альянса в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов» не было».

А если таких встреч или разговоров не было, то и опубликованная информация о достижении некой «договоренности» с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросам «безопасного движения судов в Черном море» является вымыслом от начала до конца. Что логично.