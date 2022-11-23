Минобороны России отбило атаку дронов на газоконденсатные месторождения в Черном море

Конашенков подчеркнул, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях ВСУ в основных районах боевых действий за сутки: в наступлении на Донецком направлении подразделения российских войск уничтожили более 60-ти украинских военнослужащих, на Южно-Донецком - более 40 солдат (разбита рота ВСУ у Павловки, нанесено поражение резервам врага у Угледара, в Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ), на Купянском - более 30-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 20-ти диверсантов и наемников.

С членами вооруженных формирований киевского режима сожжены десятки бронетранспортеров и других машин.

За сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в населенных пунктах Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка Луганской Народной Республики, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 (производства США), пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144-х районах.

Конашенков подчеркнул, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единицы специальной военной автомобильной техники.