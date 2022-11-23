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23 ноября 2022 12:19

Наказание для тех, кто расстрелял наших пленных, будет неотвратимым

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что наказание для тех, кто расстрелял российских пленных, будет неотвратимым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Олег Кожемяко

Олег Кожемяко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Олег Николаевич, что говорят жители Приморья по поводу расстрела украинскими нацистами пленных россиян?

- Вы знаете, тема для всех тяжелая.

Я уже говорил - у людей есть понимание о том, чем оборачиваются все эти призывы украинских пропагандистов и наших «миролюбцев» «сдаваться в плен» якобы для того, «чтобы прекратить кровопролитие».

(Олег Кожемяко на днях на сайте kp.ru комментировал обращение президента Украины Зеленского к морпехам Приморья “с призывом сдаваться в плен”. Губернатор опроверг приводимые противником цифры потерь морпехов, назвав это вбросом пропагандистской машины «незалежной», руководимой США. – А.Г.)

Эти зверские расстрелы пленных укронацистами, отношение к сдавшимся не входит ни в какие рамки законности, соблюдения прав человека в соответствии с международными соглашениями, а также вообще понятий человечности.

Там не может даже речи быть о каком-то гуманизме, о каких-то принципах моральных, нравственных – только звериные проявления.

Люди так это все и оценивают.

- То есть, вы поддерживаете позицию России, изложенную в обращениях к ООН, организациям по соблюдению прав человека, к мировой общественности: что это варварство, нарушение всех и всяческих международных норм…

- По-моему, каждый здравый человек это поддерживает.

- Звучат мнения, что теперь у России руки развязаны, и она, в принципе, может этих преступников, этих карателей, которые расправляются с безоружными, беззащитными людьми, сама достать и наказать достойно.

- Я думаю, наказание в любом случае будет.

И всех достанут так или иначе. Кто бы там что ни думал. Возмездие неминуемо. В том или ином виде.

- Вы общаетесь с приморцами, воюющими на передовой, какие у них настроения?

- Настроение одно: надо побеждать, надо всю эту историю доводить до логического завершения на тех условиях, которые нам нужны. Все настроены работать до победного конца.

Люди понимают, что идти к цели трудно, тяжело, особенно тем, кто были мобилизованы, оторваны от мирной жизни.

Но те задачи, которые сегодня ставит командование, они стараются выполнить.

И - понимают свою ответственность и за страну, и за то, что нужно заканчивать с фашизмом.

Спецоперация на УкраинеИНТЕРВЬЮ