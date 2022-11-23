Наказание для тех, кто расстрелял наших пленных, будет неотвратимым

Олег Кожемяко
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
…- Олег Николаевич, что говорят жители Приморья по поводу расстрела украинскими нацистами пленных россиян?
- Вы знаете, тема для всех тяжелая.
Я уже говорил - у людей есть понимание о том, чем оборачиваются все эти призывы украинских пропагандистов и наших «миролюбцев» «сдаваться в плен» якобы для того, «чтобы прекратить кровопролитие».
(Олег Кожемяко на днях на сайте kp.ru комментировал обращение президента Украины Зеленского к морпехам Приморья “с призывом сдаваться в плен”. Губернатор опроверг приводимые противником цифры потерь морпехов, назвав это вбросом пропагандистской машины «незалежной», руководимой США. – А.Г.)
Эти зверские расстрелы пленных укронацистами, отношение к сдавшимся не входит ни в какие рамки законности, соблюдения прав человека в соответствии с международными соглашениями, а также вообще понятий человечности.
Там не может даже речи быть о каком-то гуманизме, о каких-то принципах моральных, нравственных – только звериные проявления.
Люди так это все и оценивают.
- То есть, вы поддерживаете позицию России, изложенную в обращениях к ООН, организациям по соблюдению прав человека, к мировой общественности: что это варварство, нарушение всех и всяческих международных норм…
- По-моему, каждый здравый человек это поддерживает.
- Звучат мнения, что теперь у России руки развязаны, и она, в принципе, может этих преступников, этих карателей, которые расправляются с безоружными, беззащитными людьми, сама достать и наказать достойно.
- Я думаю, наказание в любом случае будет.
И всех достанут так или иначе. Кто бы там что ни думал. Возмездие неминуемо. В том или ином виде.
- Вы общаетесь с приморцами, воюющими на передовой, какие у них настроения?
- Настроение одно: надо побеждать, надо всю эту историю доводить до логического завершения на тех условиях, которые нам нужны. Все настроены работать до победного конца.
Люди понимают, что идти к цели трудно, тяжело, особенно тем, кто были мобилизованы, оторваны от мирной жизни.
Но те задачи, которые сегодня ставит командование, они стараются выполнить.
И - понимают свою ответственность и за страну, и за то, что нужно заканчивать с фашизмом.