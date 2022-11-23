Наказание для тех, кто расстрелял наших пленных, будет неотвратимым

Олег Кожемяко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Олег Николаевич, что говорят жители Приморья по поводу расстрела украинскими нацистами пленных россиян?

- Вы знаете, тема для всех тяжелая.

Я уже говорил - у людей есть понимание о том, чем оборачиваются все эти призывы украинских пропагандистов и наших «миролюбцев» «сдаваться в плен» якобы для того, «чтобы прекратить кровопролитие».

(Олег Кожемяко на днях на сайте kp.ru комментировал обращение президента Украины Зеленского к морпехам Приморья “с призывом сдаваться в плен”. Губернатор опроверг приводимые противником цифры потерь морпехов, назвав это вбросом пропагандистской машины «незалежной», руководимой США. – А.Г.)

Эти зверские расстрелы пленных укронацистами, отношение к сдавшимся не входит ни в какие рамки законности, соблюдения прав человека в соответствии с международными соглашениями, а также вообще понятий человечности.

Там не может даже речи быть о каком-то гуманизме, о каких-то принципах моральных, нравственных – только звериные проявления.

Люди так это все и оценивают.

- То есть, вы поддерживаете позицию России, изложенную в обращениях к ООН, организациям по соблюдению прав человека, к мировой общественности: что это варварство, нарушение всех и всяческих международных норм…

- По-моему, каждый здравый человек это поддерживает.

- Звучат мнения, что теперь у России руки развязаны, и она, в принципе, может этих преступников, этих карателей, которые расправляются с безоружными, беззащитными людьми, сама достать и наказать достойно.

- Я думаю, наказание в любом случае будет.

И всех достанут так или иначе. Кто бы там что ни думал. Возмездие неминуемо. В том или ином виде.

- Вы общаетесь с приморцами, воюющими на передовой, какие у них настроения?

- Настроение одно: надо побеждать, надо всю эту историю доводить до логического завершения на тех условиях, которые нам нужны. Все настроены работать до победного конца.

Люди понимают, что идти к цели трудно, тяжело, особенно тем, кто были мобилизованы, оторваны от мирной жизни.

Но те задачи, которые сегодня ставит командование, они стараются выполнить.

И - понимают свою ответственность и за страну, и за то, что нужно заканчивать с фашизмом.