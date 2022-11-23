А король-то гей! Карла III хотят лишить престола из-за встреч с мужчинами

По утверждениям издания, новоиспечённый монарх с юности имел нетрадиционную ориентацию Фото: REUTERS

Любимое занятие зарубежных СМИ — писать феерическую антироссийскую чушь, ссылаясь на данные анонимных источников. Из последнего — влиятельное агентство Associated Press заявило, будто «упавшая на востоке Польши ракета была русской», доказательство — «слова офицера разведки США, пожелавшего сохранить инкогнито». Потом выяснилось, что тот «прилёт» был украинским, а горе-журналиста, по всей видимости, просто выдумавшего «эксклюзив», уволили. Впрочем, до такого доходит редко, обычно «мировая жаба» может безнаказанно штамповать сколь угодно безумные фейки — лишь бы те были правильной ориентации.

Но теперь, оказывается, в подобный медиа-футбол можно играть и против других ворот. Американская жёлтая газета Globe Magazine вышла с кричащим заголовком: «Ночной гей-кошмар короля Карла».

По утверждениям издания, новоиспечённый монарх с юности имел нетрадиционную ориентацию, в связи с чем британские спецслужбы уже 60 лет собирают досье на его радужные похождения. А сейчас сия «толстая папочка» используется для закулисного давления на 74-летнего короля — якобы его заставляют отречься в пользу сына-принца Уильяма. Так что пышная коронация нового главы дома Виндзоров, намеченная на 6 мая 2023 года, оказывается под угрозой.

Новость, конечно, убойная — но есть много «но». Например, если углубиться в первоисточник, то Globe Magazine — это даже не общенациональное, а небольшое флоридское СМИ: в этом штате на выборах побеждают консерваторы-республиканцы, то есть «антигейская» тема там взойдёт на ура. Да и доказательства обвинений — некие «анонимные источники», готовые всё выложить провинциальной американской газете. Наконец, попытка найти сенсационный материал Globe Magazine в Интернете вряд ли увенчается успехом — по неизвестной причине он имеется лишь в печатной версии газеты, которую тоже мало кто видел.

Так что, зная принципы работы западных журналистов, к убойной новости следует относиться осторожно. Другое дело, что противоречия внутри британской элиты — в свою очередь, накладывающиеся на трения между Королевством и США — объективный факт. Условно говоря, в Букингемском дворце есть две партии: сторонники короля Карла полагают, что Остров должен играть свою игру и возрождать Британскую Империю (допустим, под видом Содружества Наций).

А вторая группировка кучкуется вокруг его детей-принцев — Уильяма и Гарри, и полагает, что Лондону выгоднее стать младшим партнёром Вашингтона, получая бонусы от «трансатлантического партнёрства». И эти американские связи никто даже не скрывает: жена младшего сына короля, принца Гарри, по имени Меган Маркл, — восходящая звезда Демпартии США; а их ситуативный союзник, новый премьер Риши Сунак, — до недавнего времени, буквально, имел американскую грин-карту.

Так что здесь даже не важно, действительно ли у Карла III наличествуют специфические пристрастия — на толерантном Западе нынче в моде и не такое. А вот нарастание противоречий в лагере «атлантических партнёров» — объективный факт. Что, конечно, выгодно Москве, поскольку ослабляет антироссийский экономический фронт коллективного Запада. Да и это явно не последняя атака на венценосную семью: Карл уже обвинялся в получении многомиллионых взяток от арабских шейхов, и активировать такую — на сей раз реальную — «компроматную бомбу» можно в любой момент.