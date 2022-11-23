США проиграли: Америка не смогла запретить поставки российской нефти в Европу и Японию

Aмериканцы заявили, что до 23 сентября 2023 разрешается поставлять нефть с месторождения Сахалин-2 в Японию Фото: REUTERS

САМОЕ СУЩЕСТВЕННОЕ — ЭТО ПОСТАВКИ В ЯПОНИЮ

На фоне разговоров о введении потолка цен на российскую нефть США решили ввести ряд послаблений в отношении покупки наших энергоносителей. Так, американский минфин разрешил поставлять российскую нефть в Болгарию, Хорватию и страны Евросоюза, не имеющие выхода к морю, говорится в документе под названием «Руководство OFAC по реализации политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения». Этот OFAC, если кто не знает, крутая контора - Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки.

Кроме того, американцы заявили, что до 23 сентября 2023 разрешается поставлять нефть с месторождения Сахалин-2 в Японию.

И третий пункт — о том, что если российская нефть будет подвергнута существенной переработке, то на нее не будет распространяться ценовой потолок.

- Из всего этого наиболее существенным является разрешение на торговлю с Японией еще практически на год, - прокомментировал новость для kp.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Это взаимовыгодное решение: мы можем не сворачивать добычу в регионе и продавать нефть, а у Японии благодаря этому не будет энергетического голода, для них это жизненно важно. Американцы в этом вопросе учли интересы своего восточного партнера.

ПРЕВРАЩЕНИЯ В ОКЕАНЕ

Что касается существенной переработки, то, по мнению эксперта, речь идет о реальной переработке — например, производстве дизельного топлива.

- Индия так и делает с российской нефтью, - уточнил Пикин.

Кроме того, по его словам, некоторые страны применяют и такой трюк, как смешивание нефти.

- Зарубежный танкер с российской нефтью зависает где-то в океане, отключает систему позиционирования, чтобы его нельзя было обнаружить по спутникам, там к нему подходит другой танкер, и российскую нефть разбодяживают с другой — в итоге это уже не российская нефть и ее можно спокойно продавать, - раскрыл карты эксперт. - Это не означает, что нефть стала лучше или хуже, просто она уже попадает под документацию, будто из другой страны, на которую не наложены санкции.

Никто не афиширует такое купажирование, но и Америка с Евросоюзом не рыщут по морям-океАнам в поиске «нарушителей конвенции». Это подтверждает, что западный мир не хочет отключаться от российской нефти и готов мириться с тем, что по факту российская нефть присутствует на рынке.

ЗАПАД БОИТСЯ ПОТЕРЯТЬ МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

- США, Великобритании, Евросоюзу настолько нужны импортные нефтепродукты, что они готовы на это закрыть глаза, - сказал в эфире «Радио КП» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его мнению, США и Европа просчитались в своих прогнозах, вводя эмбарго на российские нефть и нефтепродукты.

- Они ожидали, что у нас будет и дальше падать добыча, причем упадет процентов на 30 или на 3 млн барреля в сутки, а параллельно с этим их ближневосточные партнеры начнут замещать российские объемы, - продолжает эксперт. - А тут — все вышло не так. Добыча перестала падать, а Ближний Восток отказался увеличивать добычу у себя.

После этого возник риск того, что американские и европейские компании, занимающиеся морскими перевозками и имеющие доминирующее положение в мире, это положение начнут терять.

- Их доля будет сокращаться, потому что начнет выстраиваться параллельная структура перевозок, ведь российские поставки — это огромная доля мирового рынка, - отметил эксперт. - И не исключено, что в эту новую структуру морских нефтеперевозок перейдут и другие поставщики, например, саудиты.

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