Младший лейтенант Алан Хавпачев: «Низкий поклон врачам, которые ухаживали за мной, как за родным ребенком»

Младший лейтенант Алан Хавпачев поблагодарил вышестоящее командование за оперативность и внимание Фото: скриншот видео

В «Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова» состоялся выпуск военнослужащих, имеющих ограничения из-за ранений, получивших в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик, окончивших курс дополнительного профобразования.

На выпуске, начальник Управления военного образования Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников и начальник филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Юрий Маулин вручили военнослужащим новые жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, очередные воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды.

Отличившимся военнослужащим было вручено семь государственных наград, в числе которых орден «Мужества», медаль «Жукова» и 5 медалей «За отвагу», ранее о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

- Предоставили в центре Ногинска служебное жилье, рядом с местом службы. Много с нами работали сотрудники разных отделов Минобороны. Прошел процесс протезирования. Выдали отличный протез, в котором будут бегать, - рассказал прапорщик Денис Колпаков.

Младший лейтенант Алан Хавпачев поблагодарил вышестоящее командование за оперативность и внимание: «Думал, что на решение моих вопросов уйдут месяцы, а все решили за недели. Никого не забыли, низкий поклон врачам, которые ухаживали за мной, как за своим родным ребенком».

Заместитель начальника «Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова» полковник медицинской службы Валерий Толстошеев отметил, что индивидуальная программа реабилитации каждого военнослужащего предусматривает мероприятия по «обслуживанию протезов и их замене при необходимости».

Отметим, что министром обороны России Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции (по желанию).

Полученные новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!