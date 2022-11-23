ОРВИ в постпандемический сезон: иммунитет справится?

«Согласно результатам опроса Национальной Ассоциации Интегративной Медицины, 61% людей стали меньше обращаться к врачам с респираторными заболевания, так как научились самостоятельно справляться с обычными ОРВИ. Но при этом в совокупности они меньше болеть не стали, лишь изменилась поведенческая тактика российских пациентов - отметила Надежда ПАНЧЕНКО, директор Национальной Ассоциации Интегративной Медицины. - Подавляющее большинство опрошенных для профилактики простудных заболеваний пользуются безрецептурными препаратами, которые им случалось использовать ранее по тому же поводу. То есть, люди обучаются справляться с ОРВИ с помощью безопасных средств, которые им ранее назначали врачи. В качестве основных барьеров для «школьных» ОРВИ россияне видят профилактику (30%) и карантин (40%). У сегодняшних родителей в этом вопросе очень активная позиция: ведь оплачиваемый больничный по уходу за ребёнком ограничен 7 годами, т.е. по сути — дошкольным возрастом».

Надежда Панченко

«Если мы говорим о профилактике, то мы ведем речь о безрецептурных препаратах, для которых утверждена специальная схема профилактического приема. Она существенно отличается по продолжительности от лечебной схемы: в отличие от первой, ограниченной 7-10 днями, она может быть рассчитана на несколько недель регулярного приема. - говорит Светлана Талашова, сертифицированный спикер в Совете НМО. - Поэтому если мы решаем вдумчиво заниматься профилактикой, нужно внимательно изучить действующее и вспомогательные вещества, или посоветоваться с врачом. Нужно учитывать не только положительный эффект, но и возможное токсическое воздействие препарата – разные лекарственные компоненты с разной скоростью выводятся из организма. Особенно, если это касается детей! Поэтому я бы хотела обратить особе внимание на натуропатические препараты: стандартизированные фитопрепараты, гомеопатические формы, ароматерапию».

Светлана Талашова

По мнению экспертов, три года пандемии Covid-19 вернули доверие к средствам натурального происхождения: были получены новые данные о таких веществах, как кверцетин, кемпферол, рутин, лютеолин. А ведь это — биофлавоноиды уже хорошо известных растений: арники горной, полыни горькой, рябины черноплодной, чабреца, первоцвета. Среди лекарств, которые можно применять для профилактики долгое время, эксперты упомянули оциллококцинум. Существуют также результаты 17-ти недельного исследования профилактического приема препарата, подтвердившие возможность снижения заболеваемости ОРВИ в 3 раза по сравнению с контрольной группой.

«Путь больного не всегда лежит через врача, зачастую он лежит через квалифицированного фармацевта. Что показал нам Covid? Нужно серьезно относиться к себе и с вниманием относиться к рекомендациям специалистов! Если говорить о детях, то роль образа жизни, роль питания для ребенка важнее чем для взрослого! – отметила Лидия Ивановна ИЛЬЕНКО, д.м.н., профессор РНИМУ им. Пирогова, Заслуженный врач РФ. – Спорт, физическая культура, питьевой режим это то, что в первую очередь профилактирует ОРВИ у детей. Необходимо отметить, что и для привитых против гриппа детей, и для малышей в первые три года жизни предпочтительными являются традиционные методы: фитотерапия, массаж, аромотерапия, гомеопатия. Они занимают до 100% всех назначений. Хотя, например, фитотерапевтические или гомеопатические препараты остаются препаратами выбора для детей и более старшего возраста».

Лидия Ильенко

Профилактика должна быть, но она должна быть грамотной, осознанной, выверенной!