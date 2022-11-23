Пессимисты ошибались: в правительстве рассказали, на сколько упадет российская экономика в 2022 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам в Координационном центре правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Пессимисты ошиблись в своих прогнозах: экономика России не рухнула, и ее показатели по итогам года окажутся гораздо лучше, чем ожидалось. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на экономическом совещании в среду.

Как сообщил премьер, снижение ВВП России по итогам года может составить менее 3%. А ведь некоторые эксперты предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада. Премьер пояснил, что замедление развития российской экономики в нынешних условиях было неизбежно и на перестройку требуется время.

- Данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии, - заметил премьер.

Еще один важный показатель - инфляция. Произошедший в этом году рост цен ударил по кошелькам россиян. Тем не менее, отметил Мишустин, инфляция в России в этом году окажется ниже, чем во многих странах Европы. К середине ноября инфляция в годовом выражении снизилась уже до 12,4%. Напомним, изначально по прогнозам Центробанка инфляция в России в 2022 году могла составить 14-17%. Правда, позже ЦБ снизил прогноз до 12-15%.

Мишустин призвал быть внимательнее при составлении экономических прогнозов и анализировать все сценарии развития событий, учитывать дальнейшее усиление мирового кризиса и санкции. Другими словами, рисовать все в розовом цвете в правительстве тоже не спешат.

Как сообщил премьер, снижение ВВП России по итогам года может составить менее 3%. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Нужно адекватно реагировать, прорабатывать решения и готовить ответы, анализируя все возможные риск-сценарии, - сказал премьер.

Мишустин также отметил, что низким остается и уровень безработицы в стране. И это несмотря на уход многих западных компаний из России. По данным премьера, в сентябре уровень безработицы был менее 4%.

- Этого удалось добиться благодаря принятым по поручениям президента, в том числе и профилактическим мерам по поддержке занятости, - отметил премьер.

При этом Мишустин предупредил, что на рынке труда будут происходить изменения, связанные со структурной перестройкой экономики.

- По многим направлениям сейчас наблюдается дефицит кадров. Надо принять конкретные решения по преодолению этого дефицита и по обеспечению гибкости рынка, - сказал премьер.