Урганта и Светлакова в "Елках-9" заменили: кто теперь будет тащить на себе одну из главных новогодних комедий

На большие экраны «Елки-9» выйдут гораздо раньше предыдущих частей франшизы — уже 1 декабря.

По старой новогодней традиции уж который год подряд компания Bazelevs выпускает новую часть комедии «Елки» в конце декабря. В этом году состав актеров фильма будет отличаться. Как писала «КП», из франшизы исчезло несколько звезд: Иван Ургант и Сергей Светлаков, которые снимались в каждой части проекта, а еще Дмитрий Нагиев, который присоединился не так давно.

Зато теперь понятно, кто заменит знаменитостей. Из свежеобнародованного трейлера комедии видно, что тащить проект на себе будет Федор Добронравов, сыгравший главу деревни Глухарево, жители которой приготовились встречать зарубежную звезду.

Фото: кадр из фильма

А еще глухаревцам провели интернет, и местный выпивоха Миша (Михаил Орлов) повздорил с кем-то в соцсетях и договорился на дуэль.

Фото: кадр из фильма

Кроме того, в проекте впервые появится Алексей Серебряков. Он сыграл Валеру — ему отвели роль отца семейства из Тюмени, в котором домохозяйка Лариса (Елена Валюшкина) возомнила себя блогером.

Фото: кадр из фильма

Успешного адвоката Соколова, дочь которого должна была вручить досудебное уведомление молодому мошеннику, но влюбилась в него, сыграл Ян Цапник.

Еще одной приглашенной звездой проекта стал Александр Баширов — он сыграл колоритного мужика по прозвищу Бугор.

Фото: кадр из фильма

Сценаристом и креативным продюсером проекта стал комедийный актер Евгений Кулик. Он тоже сыграл в картине увлекающегося ролевыми играми парня Федю.

Фото: кадр из фильма

На большие экраны «Елки-9» выйдут гораздо раньше предыдущих частей франшизы — уже 1 декабря.

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