Эффективные способы нутритивной поддержки онкологического пациента во время лечения и реабилитации

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Злокачественные опухоли – одна из самых значимых медицинских и общественных проблем как в России, так и в большинстве стран. Благодаря развитию современных технологий различные виды рака перестали быть приговором и поддаются полному излечению либо стойкой ремиссии.

Но тем не менее организм человека, который борется с раком или последствиями перенесенного онкологического заболевания, ослаблен и нуждается в поддержке.

В ходе конференции ведущие российские специалисты обсудили, как повысить качество жизни онкологических пациентов, что должна включать в себя современная реабилитация, какую роль играет нутритивная поддержка при различных видах рака.

Потеря мышечной массы во время болезни и истощение пациента – важнейшая проблема, которую сейчас можно корректировать, в том числе с помощью специализированных продуктов лечебного питания.

«Специализированное питание – неотъемлемый компонент лечения онкологического пациента, – рассказал директор научно-медицинского отдела и выводу продуктов на рынок ООО «Нутриция» Наиль Егофаров. – Пациенты с онкологическими заболеваниями нуждаются в высокобелковом и калорийном питании. Но при этом у пациентов часто возникают проблемы с аппетитом, также имеются нарушения восприятия вкусов и запахов – накормить такого пациента достаточно сложно. Необходимо понимать, что у пациентов с онкологическими заболеваниями развивается синдром гиперметаболизма-гиперкатаболизма, сопровождающийся увеличением распада белка и в мышцах, и белков внутренних органов. Поэтому белка пациентам с онкологическими заболеваниями нужно в два раза больше, чем здоровому человеку. Например, если нутритивный или питательный статус у пациента недостаточен, то врач может прервать химиотерапию…

Ключевой принцип питания при онкологических заболеваниях – много белка и калорий для поддержания функций организма на фоне тяжелого заболевания и проводимого лечения. Нутриция создает специализированное питание для онкологических пациентов в соответствии с физиологическими потребностями организма, с учетом специфики заболевания, а также с учетом вкусовых предпочтений пациентов. Так, наша компания разработала разнообразную палитру вкусов, помогающую пациентам лучше справляться с нутритивной недостаточностью. Это смеси с охлаждающим и согревающим эффектом, смеси с нейтральным вкусом, со вкусами ванили, клубники, кофе и банана.

Продукты специализированного лечебного питания назначаются лечащим врачом. Купить их можно в аптеках, через интернет-ресурсы и на портале nutricia-medical.ru. Нутриция совместно с нашими партнерами запустила сервис «Забота Дома», куда могут обратиться пациенты и их родные за консультацией врача, в том числе эксперта по специализированному питанию. Подробнее о сервисе и его условиях можно прочитать на сайте www.zabotadoma.ru.

Онкологическое сообщество сейчас работает над тем, чтобы вопросы нутритивной поддержки для пациентов с онкологическими заболеваниями были закреплены на уровне клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи, а также вошли в Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями – 2030».

Отдельная тема – роль белка для организма пациента с онкологическим заболеванием. Об общих и частных рекомендациях по питанию пациентов с различными онкодиагнозами говорила на встрече заведующая отделением медицинской реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава РФ, к. м. н. Ольга Обухова.

«Хочется отметить, что достоверных данных, связывающих питание и развитие онкологических заболеваний, не существует, – уточнила Ольга Аркадьевна. – Главное, что можно посоветовать: человеку стоит придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться. И исключить алкоголь и сигареты – вредные привычки доказанно влияют на возникновение онкологических заболеваний.

Белок – это основной строительный материал, из которого состоят наши мышцы. Это кирпичик, из которых построено человеческое тело. И чтобы все в системе и организме хорошо работало, надо обязательно пополнять запасы этих кирпичиков. Тот белок, который человек получает с пищей, проходит несколько стадий изменений, поэтому, конечно, полезно понимать, сколько его на самом получает организм в итоге. Есть общие рекомендации, которые одобрены различными медицинскими сообществами. В частности, называются такие цифры: человек в среднем должен получать от 1 до 1,5 г белка на 1 кг массы тела. При этом для калькуляции следует знать, что, например, 100 г отварной говядины содержит 16 г белка, 100 г творога – 18 г белка. Но есть особенности: у онкологического пациента часто нет аппетита, он не хочет подсчитывать, сколько и чего он съел. При этом именно у такого человека есть повышенная потребность в белке – после операции, химиотерапии или при подготовке к ним.

Здесь на помощь и приходит нутритивное питание».

Для успешного прохождения лечения нужно учитывать немаловажные моменты. Это и психологическое состояние пациента, и то, в каком состоянии находится его организм. Важно заниматься и профилактикой.

«Онкология сейчас действительно перестала быть приговором, пациенты живут – и живут долго, – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации МНИОИ им. П. А. Герцена, к. м. н. Александра Степанова. – Лечение порой растягивается на годы.Пациенты часто задают мне вопрос: как они могут помочь сами себе? Есть два важнейших момента: правильно питаться и больше двигаться. По данным ВОЗ, в результате малоподвижного образа жизни в мире ежегодно умирают почти 2 млн человек. И низкая физическая активность – одна из предотвратимых причин смертности населения. Взрослые люди 18–64 лет, а это основной возраст онкологических больных, должны уделять физической активности умеренной интенсивности не менее 150 минут в неделю или не менее 75 минут – интенсивной.

А правильное питание обеспечивает уменьшение побочных эффектов терапии, уменьшает риски развития осложнений, способствует скорейшему выздоровлению.

Что касается начала нутритивной поддержки пациента как части реабилитации – она может быть показана сразу, с момента постановки диагноза. Особенно если для лечения необходимы будут оперативные вмешательства, химиотерапия и другие значимые процедуры.

И, конечно же, нельзя забывать о том, что развитие болезни можно предупредить».

«Онкологии у нас в стране традиционно боятся, а ожирения почему-то нет, – рассуждала заведующая отделением медицинской реабилитации МНИОИ им. П. А. Герцена, к. м. н. Александра Степанова. – А ведь ожирение доказанно является причиной 13 видов рака, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний».

«Доказано прямое влияние ожирения на возникновение рака яичника, – дополнила заведующая отделением медицинской реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава РФ, к. м. н. Ольга Обухова. – А профилактика – это еще и скрининг. Чем дальше человек откладывает поход к врачу и диагностику, тем меньше у врачей возможностей помочь».

«Около 40% случаев онкологии появляется вследствие модифицированных факторов риска – то есть люди могли на них повлиять, – согласна врач-онколог высшей категории, доцент кафедры онкологии и гематологии ФНМО РУДН Марина Кукош. – Что касается диагностики – есть стандарты, исследования, которые доступны в рамках ОМС. В них особое внимание уделяется людям в возрасте 40–50 лет.Это и маммография у женщин, и томография у курильщиков со стажем, тест на скрытую кровь в кале. Все эти опции предоставляются бесплатно. И проходить их стоит обязательно».

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