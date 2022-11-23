Ученые обнаружили «бактерии радости»: они живут в кишечнике и управляют вашим настроением

Все больше исследований говорят о том, что здоровье кишечника влияет на наше настроение. Фото: Shutterstock

Все больше исследований говорят о том, что здоровье кишечника влияет на наше настроение. Так молекулярные биологи и врачи-психиатры из США обнаружили связь между присутствием в кишечнике бактерий Faecalibacterium (их уже окрестили «бактериями радости») и расстройствами настроения.

Поселяясь у нас в организме, «бактерии радости» оказывают общее противовоспалительное воздействие и у вас не жизнь, а благодать. Но если число этих бактерий уменьшается, то в организме начинается долгоиграющий вялотекущий воспалительный процесс, который характерен для людей, страдающих диагностированной депрессией. Кстати, параллельные исследования проходят и в Японии. Там в поле зрения ученых попал весь микробиом кишечника (то есть вся совокупность бактерий) и его влияние на работу мозга и психологическое состояние человека. Оказалось, что дисбаланс бактерий связан с ненормальной реакцией на стресс и с депрессией. Взаимосвязь эта работает за счет того, что практически все бактерии в кишечнике выделяют нейромедиаторы - вещества, главная задача которых, это передача сигналов нервным клеткам. Так что прием пробиотиков с полезными бактериями вполне способен улучшить человеку настроение.

- Мы можем чувствовать последствия системного воспаления, когда у нас возникает боль в колене, но мы почти не замечаем его, когда этот же воспалительный процесс приводит к молчаливому хаосу в других областях нашего тела, например в мозге, - пишет в своем канале врач функциональной и антивозрастной медицины, автор книги «Дорожная карта к долголетию» Юлия Юсипова. - Мы можем почувствовать туман в голове и забывчивость, но мы не связываем это с воспалением.

Причина того, что воспалительные процессы в мозге могут проходить незаметно – в этом органе у нас нет болевых рецепторов. Мы, не можем сказать, что мозг покраснел, как, например, место укуса комара, но, по сути, процессы схожи.

А ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ НА ПРАКТИКЕ?

1. Оценить уровень воспаления можно с помощью анализа крови на высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP), его уровень должен быть ниже 0,9 мг/дл.

Высокие показатели могут указывать на то, что ваш образ жизни способствует воспалению во всем теле или что существует, например, проницаемость кишечной стенки.

2. Поскольку исследования подтверждают, что хроническое воспаление кишечника вызывает уменьшение образования новых клеток головного мозга в гиппокампе (отвечает за познание и настроение), то забота о здоровье кишечника, - это вопрос и психического благополучия, и заботы о том, чтобы ясно мыслить.

ВАЖНО!

- Решить проблемы с кишечником, сдать анализы, выяснить причины диареи, запора, болей в кишечнике, вздутия. Включить в рацион пребиотики и пробиотики, квашеные овощи, кисломолочные продукты.

- Поддерживать физическую активность.

Сидячий образ жизни может способствовать выработке воспалительных цитокинов, которые ускоряют старение и угрожают здоровью.

Подойдет любое упражнение, которое вы выполняете регулярно. Это может быть йога, силовые тренировки (если вы их регулярно практикуете), прогулки, все, что помогает поддерживать энергию и снимать хроническое воспаление.