Пенсии и пособия в России вырастут: Госдума приняла важное решение про прожиточный минимум

На величину прожиточного минимума опираются при назначении федеральных и региональных доплат к пенсии. Фото: Shutterstock

В следующем году прожиточный минимум в России вырастет с нынешних 13 919 рублей до 14 375 рублей. Такой закон 23 ноября приняла Госдума. Таким образом, с 1 января его размер увеличится на 3,2%

«Почему так мало?» - спросит читатель - «Ведь цены в стране за год выросли на 12,4%?» Все верно. Но не нужно забывать, что в нынешнем году из-за высокой инфляции прожиточный минимум уже поднимали внепланово – с 1 июня его увеличили на 10%. Так что повышение может оказаться даже чуть выше инфляции (хотя поживем еще месяца полтора - увидим).

Теперь ответ на главный вопрос – а нам что с того?

- Прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат, - объясняют в Минтруде.

Например, именно на эту величину опираются при назначении федеральных и региональных доплат к пенсии. И если у человека по какой-то причине пенсия ниже прожиточного минимума, он получит доплату, которая покроет эту разницу.

Также на прожиточный минимум будут опираться органы соцзащиты, назначая единое пособие для семей с детьми. Напомним, эта выплата появится в России со следующего года и заменит сращу несколько пособий:

- пособие на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет,

- выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;

- пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое получают не работавшие женщины;

- выплата на первого ребенка до 3 лет;

- региональная выплата на третьего и последующего ребенка.

Чтобы семья могла претендовать на новое единое пособие, ее среднедушевой доход за последние 12 месяцев должен быть ниже прожиточного минимума.

Что важно: для расчета социальных выплат берется не федеральный, а региональный размер прожиточного минимума (принятый для области или республике, где живет получатель пособия или пенсии). А он может сильно отличаться от этих самых 14 375 рублей.

Суммы прожиточного минимума для регионов пока не установлены. Но логично предположить, что с нового года они увеличатся на те же 3,2%. Например, в Москве прожиточный минимум сегодня 20 585 рублей. А значит, с 1 января он должен вырасти примерно до 21 260 рублей.