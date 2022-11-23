Секрет успеха SHAMAN и замена уехавшим артистам: названы 10 главных эстрадных звезд 2022 года

SHAMAN уже продал концерты на весну 2023 и объявил дополнительные концерты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На рынке шоу-бизнеса за последние девять месяцев многое изменилось. Некоторые звезды сбежали за рубеж, разозли поклонников антипатриотичными высказывания, а в ответ их творчество оказалось никому не нужным. Объективный показатель популярности эстрадного артиста: продажи билетов на большие сольные концерты, гастроли с хорошими продажами, топы на онлайн площадках, прослушивания в цифровых магазинах (сервисы, где можно слушать музыку за подписку). Сейчас люди экономят и не планируют надолго вперед, поэтому основные продажи билетов на концерты звезд идут в последние недели перед мероприятием. Однако есть артисты, на которых и теперь разбирают билеты заранее. Сайт kp.ru составил список топовых эстрадных исполнителей 2022 года, изучив продажи билетов на концерты и чарты онлайн площадок.

SHAMAN

В ноябре песня «Встанем» возглавила сразу три чарта YouTube. Клипы певца в трендах, песни на первых местах хит-парадов. У клипа «Я русский» - 20 млн. просмотров, у клипа «Встанем» - 50 млн. просмотров. SHAMAN в туре по стране – везде полные залы. Но о небывалой популярности артиста говорит еще один факт: в ноябре 2022 года все билеты на концерты в марте 2023 в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге были проданы, а в «Крокусе» в Москве их осталось совсем немного. Поэтому артист объявил дополнительные даты концертов. Похоже SHAMAN сам удивился такому успеху: «Скажу честно, о таком я даже мечтать не мог! Аншлаг самый дорогой подарок, который может получить артист. Два дополнительных больших сольных концерта в обеих наших столицах! А всего их будет четыре!» О таких продажах не может сегодня мечтать сегодня ни один из поп-артистов в стране.

SHAMAN — афиша на ноябрь, и так — каждый месяц.

Педагог вокала Юлия Таравкова рассказала kp.ru свою версию небывалого успеха артиста: «Он исполняет патриотические песни, что само по себе уже претендует на народность, ведь эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Теперь ее занимает SHAMAN. Такой вот новый Олег Газманов. Только с большим диапазоном».

Леонид Агутин

Самый востребованный певец этого сезона на частных мероприятиях. Агутин в этом сегменте богатых зрителей удачно занял нишу Валерия Меладзе, который разочаровал поклонников антипатриотичными высказываниями. Его гонорар от 2 до 2,5 млн. рублей за частный концерт и он теперь в этом сегменте нарасхват. Кстати, в новогоднюю ночь у Агутина уже 2 концерта в дорогих столичных ресторанах. В ноябре Леонид Агутин с женой Анжеликой Варум дали три подряд концерта в Санкт-Петербурге в БКЗ – все билеты были заранее проданы, как и на осенних концертах в других регионах страны. Сейчас идет активная продажа билетов на Агутина уже на московский сольник в марте 2023 и на другие концерты начала года. Репертуар у артиста огромный. Агутин экспериментирует с молодежью: в ноябре выпустил дуэт с певцом Jony «Мир зеленого цвета». Это – кавер на одноименную песню Агутина и Варум, выпущенную 6 лет назад.

Агутин и Jony записали дуэт. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Jony

Jony в ноябре выпустил успешный дуэт «Как любовь твою понять» с Анной Асти. Хит сейчас на первом месте в чарте треков «ВКонтакте», «Яндекс Музыки» и «Apple Music», в трендах на YouTube. Российский поп-певец с азербайджанскими корнями стал очень популярным после победы в телешоу «Маска». В ноябре у Jony прошел большой аншлаговый концерт в столице, в ближайшие две недели у певца шесть концертов в регионах. Залы на март 2023 года проданы на 80%. В декабре Jony получит «Золотой граммофон». Музыкант сам написал часть хитов – «Комета», «Титры», «Без тебя я не я» и другие.

Анна Асти

Певица записала удачный альбом – треки из него побывали летом и осенью в топе на всех онлайн площадках. Был момент, когда сразу пять треков певицы были в топах на разных площадках. Асти поехала монетизировать успех в тур: всю осеню артистка на гастролях по российским регионам – залы полные, концерты продолжатся и зимой. Поклонников много у Анны Асти не только в России, в декабре два больших концерта в Минске – полный sold out. Также все билеты были проданы перед концертом в Краснодаре и других городах тура. На частных вечеринках у состоятельных граждан Анна тоже в тренде – в новогоднюю ночь споет сразу на двух площадках. В этом сегменте она забрала аудитории Лободы.

Григорий Лепс

Этот артист провел за год больше всего концертов в Москве и регионах. Кажется, что Григорий Викторович постоянно в концертном туре, отлучается только навестить детей и выступить перед ранеными в госпиталях или солдатами на СВО. Репертуар Лепса публика поет хором, а он постоянно выпускает новые хиты. На концертах Лепса всегда была аудитория 40+, но в этом году она пополнилась поклонниками 30+.

Григорий Лепс целый год в туре. Кто не успел на концерт, увидит Григория Викторовича в новогоднюю ночь на канале «Россия». Фото — канал «Россия» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кто еще из звезд съездил в успешный тур и собрал большие залы в 2022 году?

В большие гастрольные туры решаются ехать сейчас единицы артистов. Успешно гастролируют по стране и сделали большие концерты в столице в 2022 году: Сергей Жуков («Руки Вверх») – этот артист собирает целые стадионы, а также Сергей Лазарева, Лолита, МакSим, Филипп Киркоров. На следующий год запланирован большой тур Олега Газманова.