Внесудебное банкротство – нет предела совершенству!

В случае, когда гражданин добросовестно не может возвратить долг, гуманно дать ему возможность освободиться от долгов. Институт банкротства граждан позволяет вернуться к нормальной жизни.

Долгое время для того, чтобы начать жить без долгов, коллекторов, вмешательства суда и приставов-исполнителей, нужно было ждать несколько лет, пока не закончится судебная процедура признания гражданина несостоятельным (банкротом). Годы ожидания и государственного вмешательства могли закончиться ничем. И чаще всего так и было. При отсутствии у гражданина какого-либо имущества, на которое можно было обратить взыскание, время, усилия и расходы кредиторов и государства оказывались напрасными.

В 2020 году в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «ФЗ о несостоятельности (банкротстве)») были внесены изменения и закреплена возможность внесудебного банкротства, когда гражданин может быть признан несостоятельным (банкротом) во внесудебном порядке через МФЦ.

Такое освобождение от долгов возможно, если размер задолженности составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. На дату подачи заявления в отношении гражданина окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю. По истечении шести месяцев долги гражданина признаются безнадежной задолженностью, и гражданин освобождается от обязательств. Однако если было найдено имущество, которое может быть реализовано в рамках процедуры банкротства, внесудебное банкротство должно быть прекращено.

Сама возможность внесудебного банкротства сомнений не вызывает. Нормы о внесудебном банкротстве стали результатом многих компромиссов. Само внесудебное банкротство имеет ряд преимуществ перед признанием гражданина банкротом в суде. В законе учитываются интересы как должника, так и кредиторов. Введение внесудебного банкротства стало примером гуманного установления баланса интересов без излишнего и бесцельного преследования гражданина.

Однако успешный опыт внесудебного банкротства ставит вопрос и о возможности его улучшения, смягчения некоторых барьеров, которые были поставлены при отчасти осторожном введении нового института в российское законодательство.

Во-первых, гуманная функция внесудебного банкротства оставила за бортом социально незащищенные категории граждан. Хотели помочь, но помощь до некоторых граждан так и не дошла. В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного банкротства гражданина в его собственность имущества или иного существенного изменения его имущественного положения, позволяющего полностью или в значительной части исполнить свои обязательства процедура внесудебного банкротства прекращается (п. 1 ст. 223.5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Пенсионеры, инвалиды, малоимущие граждане, ветераны труда и боевых действий и другие категории граждан, которым предоставляются социальные меры поддержки, имеют постоянный доход, который может воспрепятствовать реализации внесудебного банкротства. Однако у данных доходов есть ряд особенностей. Например, большинство государственных пособий относятся к выплатам, не облагаемым НДФЛ (ст. 217 Налогового кодекса РФ). Приравнивание таких доходов к заработной плате является нецелесообразным. Данные выплаты имеют целевой характер и рассчитаны, как правило, из минимальных или усредненных потребностей гражданина.

Полученных доходов должно быть в значительной степени достаточно для погашения задолженности. Только в этом случае внесудебное банкротство может быть прекращено. Однако ведь и социальные выплаты осуществляются ежемесячно и за 6 месяцев их сумма может превысить 50 тысяч рублей. В кой-то веке вопрос не в количестве денег. А в их целевом назначении.

Для социально незащищенных категорий граждан и социальных выплат целесообразно предусмотреть исключение из правила прекращения внесудебного банкротства.

Во-вторых, с течением времени, ростом инфляции, изменением экономической обстановки возникает потребность изменения условий проведения внесудебного банкротства. Условие о том, что размер задолженности должен составлять не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, уже может быть скорректировано.

Нижний барьер (не менее 50 тысяч рублей) выполняет функцию защиты системы от слишком большого потока заявлений о внесудебном банкротстве. Но система МФЦ уже приспособилась и показывает свою эффективность. «Обвал» системы МФЦ мог произойти в начале, когда права на внесудебное банкротство у граждан не было и вдруг оно появилось. Сейчас деятельность по внесудебному банкротству осуществляется планово, что дает возможность увеличить административную нагрузку.

Верхний барьер (не более 500 тысяч рублей) выполняет функцию соблюдения интересов кредиторов гражданина. В случае с внесудебным банкротством бремя поиска имущества гражданина перекладывается на кредиторов и имеет усеченный характер в сравнении с признанием гражданина банкротом в суде. Ограничен срок поиска имущества (внесудебное банкротство длится 6 месяцев, а судебное банкротство с учетом возможности продления процедуры судом заранее установленного срока, по сути, не имеет). Не назначается специальное лицо, ответственное за поиск имущества (финансовый управляющий).

Однако в случае с «крупной» задолженностью кредиторы имеют право рассчитывать на проведение полноценной процедуры отыскания имущества. Интерес кредиторов необходимо учитывать, а перераспределение бремени отыскания имущества должно иметь свой предел. Однако с ростом инфляции и в ситуации нестабильной экономики верхний барьер может быть увеличен, т.к. фиксированная сумма с каждым годом обесценивается, что приводит к выхолащиванию института в целом.

Таким образом, условия внесудебного банкротства не только могут, но и должны с течением времени пересматриваться. А с учетом значения внесудебного банкротства как исключения из общего правила тенденция улучшения должна быть в пользу интересов должника, а не кредиторов.