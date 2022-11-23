Потомки Льва Толстого «оцифровали» своего великого предка

За стальными дверями, в стальной комнате хранятся бесценные рукописи Льва Николаевича. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

22 ноября был запущен сайт «Слово Толстого» - это цифровое систематизированное издание полного собрания сочинений Льва Николаевича. В бумажном носителе оно состоит из 90 томов. В отличие от бумаги, где подача материала линейная, виртуальное издание прошито внутренними ссылками. Теперь все произведения Толстого, от романов до писем и статьей, находятся в свободном доступе с несложной навигацией и системой поиска. По имени персонажа, названию, даже отдельному слову можно найти нужную информацию.

- «Слово Толстого» - это колоссальный труд и современный путеводитель по всему творчеству Льва Николаевич, - сообщила журналистам праправнучка писателя Фёкла Толстая, руководитель группы Tolstoy Digital. - В виртуальное собрание сочинений, снабженное справочной литературой, вошли не только тексты романов, но их черновые варианты, дневники писателя. По ним можно проследить историю создания произведения. Такой масштабный путеводитель российские лингвисты сделали впервые. Каждый день на нашем сайте обновляются цитаты из дневников Льва Николаевича...

Лев Толстой не только самый плодовитый русский писатель по количеству сочинений (и по числу потомков), но и самый удачливый с точки зрения хранения его рукописей. Почти все они в целости и сохранности - в музее Толстого на Пречистенке. За +/- полтораста лет в идеальном состоянии. Находятся они в уникальном хранилище в специальной стальной комнате, которая первоначально была предназначена вовсе не для Толстого, а для картин французских импрессионистов - их собирал московский предприниматель и коллекционер Иван Абрамович Морозов.

Рукописи Льва Николаевича живут более ста лет в бывшем морозовском особняке на Пречистенке (рядом с музеем Толстого). Это отдельная комната на первом этаже (весь особняк занимает сейчас Российская академия художеств) под семью замками. От потолка до окон и дверей комната обшита стальными листами. Всё, что находится в ней, в огне не горит и в воде не тонет. Попасть сюда обычному смертному почти невозможно. Даже премудрым ученым и именитым текстологам рукописи выносят в отдельное помещение.

Почерк у 7-летнего графа Льва Толстого - хоть на выставку - образцовый. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Журналистов пустили в сокровищницу как исключение – по случаю запуска сайта «Слово Толстого».

- Иван Абрамович Морозов заказал хранилище для своих картин. До 1919 года особняк на Пречистенке принадлежал ему. Когда же он уехал из России, Наталья Седова-Троцкая, которая заведовала музейным отделом Наркомпроса, распорядилась отдать стальную комнату под рукописи Льва Николаевича, - рассказала, как было дело, главный хранитель фонда Толстого Татьяна Никифорова. -300 рукописных произведений живут. И среди них: 5,5 тысяч листов «Войны и мира», более 7 тысяч листов «Воскресения». Рукопись «Анны Карениной». И последние дневниковые записи Льва Николаевича, сделанные им на станции Астапово, где он скончался в ноябре 1910 года. И первые его сочинения в детском журнале «Детские забавы», который вёл старший брат - Николай Толстой, и где имеются записи 7-летнего Левушки.

Рукопись «Анны Карениной». Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

У нас хранится шуточная расписка, которую составил Афанасий Фет. Толстой сшил ему ботинки. У графа были разные интересы. «На толстых подошвах, невысоких каблуках сшиты по моему заказу автором «Войны и мира» графом Львом Николаевичем Толстым», который получил от Фета (официальная фамилия Шеншин) 6 рублей. Немало. Есть письмо Тургенева к Толстому. Иван Сергеевич категорически не признавал философские и религиозные статьи Льва Николаевич и просил графа вернуться от публицистики к художественной литературе.

Расписка, которую дал автору «Войны и мира» Афанасий Фет. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Есть письмо, в котором молодой Лев Николаевич просит руки Софьи Андреевны Берс. Письмо слегка помятое: Толстой три дня носил его кармане и не решался вручить своей будущей жене...