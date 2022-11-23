После успеха фильма о Петре I запускают киноцикл о российских правителях

У фильма «Петр I: Последний царь и первый император» 210 миллионов рублей кассовых сборов, 880 тысяч зрителей в кинотеатрах. Это абсолютный рекорд для неигровых фильмов. Фото — Пресс-служба.

К выходу на экраны готовят фильмы о Екатерине I и Анне Иоанновне. Это будет целый киноцикл – от создателей фильма о Петре I, теперь и о других российских правителях.

Эту идею решили осуществить после успеха в прокате фильма «Петр I: Последний царь и первый император». Цифры проката солидные: 210 миллионов рублей кассовых сборов, 880 тысяч зрителей в кинотеатрах. Эти цифры – самые лучшие показатели для неигровых фильмов, выходивших кого-либо в нашем кинопрокате. Вдохновившись успехом, создатели фильма и начали новый проект.

Режиссер Андрей Кравчук создает исторический цикл: в него войдут ленты про Екатерину I, Анну Иоанновну, Елизавету Петровну и других культовых правителей.

«Петр I: Последний царь и первый император» в кинотеатрах с 3 ноября, и успех, который команда наблюдает они называют «и огромной радостью, и наградой за наши труды».

Императора сыграл актер Иван Колесников. А актер Ивана Добронравов исполнил роль царевича Алексея. По мнению Добронравова успех картины – в масштабе личности императора: «Успех фильма для меня приятная неожиданность. Особенно потому, что это кино не совсем развлекательное - а скорее просветительское. В век всеобщего развлечения люди охотнее ходят на фильмы другого формата, поэтому приятно, что наша картина стала лидером проката. Это может положительно сказаться на кинорынке: глядишь, таких картин станет больше. Людей зацепило интересное совмещение документального кино и игрового жанров, которое позволило рассказать историю интереснее».

Создатели картины обещают, что успех фильма стимулирует их сделать новые картины ничуть не хуже, а только лучше.