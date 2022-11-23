Сотрудники ФСБ уничтожили трех украинских диверсантов

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку совершения диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии. Террористов нашли, за ними наблюдали, а затем приняли решение о задержании.

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников, в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», - сообщает ФСБ России.

При ликвидации диверсантов никто среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

По адресам проживания террористов и осмотра места происшествия обнаружено и изъято: два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.

Отметим, что в квартирах задержанных обнаружили флаги США и Великобритании, а также националистическую символику.

«Следственным подразделением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 («Диверсия») УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - отметили в ФСБ России.