Зачем Путин полетел в Ереван?

Никол Пашинян и Владимир Путин перед началом заседания Совета ОДКБ в Ереване. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В среду Владимир Путин полетел в Ереван на саммит Организации Договора о коллективной безопасности. ОДКБ - идейная преемница Варшавского блока, собравшая последних наших военных союзников. Время для оборонительного союза сейчас непростое – между Арменией и Азербайджаном не прекращается стрельба. С одной стороны, надо как-то вмешаться и помочь, с другой – ссориться с Баку никто не хочет.

Погода в Ереване оказалась не в пример лучше московской. Хоть и конец ноября, но еще тепло и солнечно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встречал в аэропорту Путина в рубашке и пиджаке. Российский лидер тоже спустился из самолета без куртки, хотя в российской столице уже никак без теплых вещей.

Политики пожали друг другу руки, а потом сели в президентский «Аурус» и вместе поехали на официальную встречу.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в аэропорту Звартноц. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Недавно в Ереване проходили митинги против членства Армении в ОДКБ. Но в день саммита на улицах не было протестующих. Наоборот, около входа на Ереванский коньячный завод собралась большая толпа с российскими флагами. Люди приветствовали политиков – дорога от аэропорта как раз проходит мимо фабрики.

Главы стран-членов Совета коллективной безопасности приезжали один за другим, и на подъезде чуть не пробка образовалась из кортежей.

Первым прибыл Путин и Пашинян, потом глава Казахстана, Белоруссии и дальше по порядку.

На короткой открытой части армянский лидер произнес вступительную речь. В минус ОДКБ записал нерешенный конфликт с Азербайджаном. В плюс – помощь Казахстану в январе, когда в стране проходили протесты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент РФ Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генсек ОДКБ Станислав Зась. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Так как для остальных политиков ничего нового в этом не было, каждый занимался чем-то своим: Путин - перечитывал бумаги, Лукашенко - кратко поговорил с помощником, Рахмон - усаживался поудобнее, Жапаров - протирал очки, Токаев - смотрел вдаль.

Потом слово взял Путин:

- Ценный практический опыт Казахстана был проанализирован, когда в январе миротворцы не дали захватить власти экстремистам. Россия поддерживает решение оснастить миротворцев современным оружием, техникой и улучшить систему связи внутри ОДКБ.

- Видим не только достижения, но и проблемы – о них поговорим без камер. Но ОДКБ помогает обеспечить защиту интересов и суверенитета стран-членов, - добавил российский лидер.

Владимир Владимирович признал, что сейчас важнее всего добиться мира между Арменией и Азербайджаном. Недавняя встреча в Сочи Пашиняна и Алиева «заложила основы для поиска компромиссов».

На этом саммите ОДКБ председательство в организации переходит от Армении к Белоруссии. Генсек Александр Зась передаст свой пост представителю Казахстана Имангали Тасмагамбетову.