Ослабшая Пугачева прослезилась под "Миллион алых роз" в Тель-Авиве

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева на днях воссоединилась с пятым мужем-иноагентом Максимом Галкиным*. Шоумен прервал гастроли и прилетел к семье. Он гордо привел жену на спектакль в Тель-Авиве. Невооруженным глазом было видно, как влюбленные соскучились друг по другу. Юморист не мог отлипнуть от своей Аллы Борисовны. Сама певица хоть и сдала в последнее время, но старалась держаться бодро.

Алла Пугачева и Максим Галкин вышли в свет в Израиле. Они посетили "Гоголь-центр" в Тель-Авиве и посмотрели спектакль "Берегите ваши лица". Примадонна нежно принимала ухаживания любимого. А он поддерживал певицу за локоток, провожая ее в зрительный зал.

В честь появления певицы включили композицию "Миллион алых роз". Поклонники Пугачевой хором исполнили бессмертный хит под аплодисменты артистки. Алла Борисовна была явно тронута таким вниманием к себе и мило улыбалась. В какой-то момент она смахнула с глаз слезу.

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили "Гоголь-центр" в Тель-Авиве и посмотрели спектакль "Берегите ваши лица". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Галкин снимал происходящее на телефон. При этом поклонники обсуждают внешний вид 73-летней артистки. От внимания наблюдателей не ускользает тот факт, что вокалистка, вероятно, не имеет возможности поддерживать себя в форме. Кроме того, она сильно похудела и выглядит немного ослабшей.

Ранее стало известно, что Пугачева столкнулась с большой проблемой со здоровьем. Ситуация выглядит пугающе еще и потому, что врачи оказались бессильны помочь ей. У пенсионерки свои волосы стали редкими. И никто не может сказать, почему такое происходит. "У человека много лет уже плохо растут волосы и все тут. Остановился процесс!" - сокрушался стилист Джордж Ровалс.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов