«Сильные и храбрые люди»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв навестил участников СВО, которые проходят реабилитацию в «Горках»

Фото: Антон ЧЕРНОВ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня встретился с участниками СВО, которые сейчас находятся в санатории «Горки» (Дмитровский городской округ). Около ста бойцов российской армии проходят здесь сейчас реабилитацию после ранений. Воинам в санатории помогают 35 медработников.

- В зоне боевых действий находятся сильные и храбрые люди, - отметил Андрей Воробьёв. - Ранения, контузии, травмы, в том числе и очень серьезные - увы, случаются. Многие ребята проходят через госпитали, переносят операции. Задача - помочь восстановить здоровье, получить реабилитацию, психологически адаптироваться.

Губернатор поблагодарил военнослужащих за исполнение воинского долга.

- Хочу пожелать здоровья, чтобы вы полностью восстановились, и в конечном итоге вернулись домой с Победой.

Отдельные слова благодарности Андрей Воробьёв адресовал медработникам, которые трудятся в «Горках». (Сам санаторий относится к Министерству обороны России).

- Ребята вас хвалят за внимание, за участие в их жизни. Большое количество бойцов прошло через ваши руки и сердце. Знаю, что много пацанов из Дмитровского округа приходит сюда, поддерживают, слушают. И глава помогает. Мои слова благодарности всему медицинскому персоналу.

Врач-невролог Галина Стерхова отмечает, что сейчас в санатории проходят реабилитацию после ранений в-основном молодые люди:

- Они не имеют хронических заболеваний, поэтому иногда в течение недели мы получаем тот результат, который ожидали увидеть только через один-три месяца.