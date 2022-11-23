Президент Казахстана: «У нас всегда был иммунитет к разобщённости»

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На пост президента Казахстана переизбран Касым-Жомарт Токаев. Некоторые российские аналитики оценивают происходящее в Казахстане как «революция сверху», однако этот термин не совсем точен, поскольку процесс масштабного и кардинального реформирования республики идёт согласно объявленному стратегическому плану и каждой букве Конституции. Цели объявлены: это слом олигархической системы и построение социального государства или Справедливого Казахстана, в котором природные богатства принадлежат народу, экономика перестает быть сырьевой и служит не интересам сильных мира сего, а становится источником роста доходов всего населения.

В Казахстане выстраивается политическая система, чутко реагирующая на запросы общества и представляющая интересы всех групп населения, для чего предприняты необходимые законодательные меры, будут предприняты новые.

Единственной сферой, которую не должны затронуть существенные перемены, является национальная политика. Многонациональное согласие – это один из становых столпов Республики Казахстан. За три десятилетия Независимости, юбилей которой отмечался в прошлом году, Казахстан завоевал редкую для постсоветских государств репутацию страны межнационального мира и гармонии. Депутат нижней палаты казахстанского парламента Канат Нуров утверждает: «Единство народов Казахстана существует. Это считаю достижением тридцатилетней Независимости Казахстана. Это, по сути, гражданская нация – казахстанцы. Национальностей у нас много, но нация одна – гражданская нация казахстанцев».

Депутат уверен, что связи гражданского общества намного прочнее, чем кровные узы. «Местная культура накладывает свой отпечаток, и у нас есть культурно-бытовой облик гражданина Казахстана. Это логично. Не логично – игнорировать этносы, поскольку они привносят свою долю информации в формировании новой общегражданской нации», – заключает парламентарий.

«Взвешенная, продуманная языковая политика»

Одной из базовых характеристик национальной политики любого государства является политика в области языка. Если помните, то именно отказ от многоязычия взорвал некоторые постсоветские государства, превратив во врагов вчерашних соседей.

Казахстан к таким государствам не относится. Выступая летом в эфире телеканала «Россия-24», Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев отметил, что в его стране нет никаких проблем с русским языком, свыше 90% граждан им владеют свободно. Сегодня в республике 6 942 государственные школы, из них 16% – русские, 30% – школы с казахским и русским языками обучения. Проделав несложный арифметический расчёт, мы видим, что на русском языке преподается, как минимум, часть предметов практически в половине казахстанских школ. «Если исходить из национального состава населения нашей страны, то я считаю, что это очень хороший показатель», – сказал посол Казахстана.

На тему двуязычия неоднократно высказывался вновь избранный президентом Касым-Жомарт Токаев. Так, комментируя минувшим летом периодически раздающиеся в информационном поле России и коридорах Государственно Думы опасения по поводу сужения сферы использования в Казахстане русского языка, президент страны заявил: «Полагаю, что те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это всё рассуждения «от лукавого» в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него. Но сейчас это не предмет нашей беседы. У нас есть чёткое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно – географически. Мы, как говорится, «Богом данные соседи», и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык».

Можно вспомнить и прошлогоднее президентское Послание к народу Казахстана. Гармоничное развитие межэтнических отношений остаётся одним из магистральных направлений государственной политики, заверил Касым-Жомарт Токаев. «У нас всегда был иммунитет к разобщённости. И мы не допустим дискриминации по языковому, национальному или расовому признакам, унижения чести и достоинства», – заявил президент.

Токаев напомнил, что казахский язык является в республике государственным, а русский язык обладает статусом официального, и «его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя». Кроме того, «от того, что наша молодёжь владеет разными языками, в том числе и русским, мы только выигрываем».

Добавим, что по данным Министерства информации и общественного развития РК на 1 января 2022 года в Казахстане насчитывалось 19 млн 122 тыс. человек, из них доля казахов составляет 69,03%, а русские являются второй по численности национальной группой – 18,47%.

Простите за обилие цитат, но не могу не поделиться высказыванием российского дипломата, главы Россотрудничества в РК Алексея Коропченко на прошедшем в октябре в Алматы II Международном конгрессе «Языковая политика стран СНГ»: «Всем хорошо известны достижения Казахстана в сохранении межнационального и межконфессионального мира. Взвешенная, продуманная языковая политика играет здесь очень важную роль».

А по мнению другого российского дипломата, генерального консула представительства России в Алматы Евгения Боброва, русский язык остаётся фактором, объединяющим многонациональный народ Казахстана. «95% всех этносов Казахстана в той или иной степени владеют русским языком», – подчеркнул генеральный консул.

Принцип «разные взгляды, но единая нация» незыблем

Помимо языковой политики, важным фактором национальной гармонии в многоэтническом государстве является доброе отношение друг ко другу представителей разных религиозных конфессий. Символично, что именно Казахстан стал площадкой для проведения съездов лидеров мировых религий – такое решение было принято в 2003 году. В сентябре в Астане прошёл уже седьмой по счёту подобный форум, в работе которого приняло участие свыше 100 делегаций со всех концов планеты.

Выступая на Съезде, президент Казахстана подчеркнул, что народ республики впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости, поэтому принцип «единство в многообразии» стал основополагающим для страны. «В настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно действуют около 4 тыс. религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Мы считаем, что это наше бесценное богатство и неотъемлемое преимущество», – заявил президент.

В свою очередь глава Римской Католической Церкви Франциск, который принял участие в работе Съезда, особо отметил «свободу мысли, свободу совести и свободу выражения» в Казахстане, где мирно сосуществуют представители разных национальностей и конфессий.

Обсуждая национальную политику Казахстана, нельзя не вспомнить учреждённый в 1996 году День единства народа Казахстана, занявший календарную нишу советского Первомая. В этот весенний день в Казахстане шумят весёлые ярмарки, выступают профессиональные артисты и самодеятельные коллективы этнокультурных центров, проходят соревнования, фестивали, конкурсы и выставки. День единства народа стал одним из любимых праздников граждан Казахстана.

В нынешнем году незадолго до этого праздника президент Касым-Жомарт Токаев выступил на сессии Ассамблеи народа Казахстана с речью «Единство народа – основа обновленного Казахстана».

Ассамблея народа Казахстана была создана в 1995 году, она представляет интересы этнических общин страны, делегируя их представителей в верхнюю палату парламента. Выступая на сессии, президент подчеркнул, что единство, согласие и мир были и остаются незыблемыми ценностями Казахстана.

«Мы никогда не отступим от нашего главного принципа «Единство – в многообразии». Мы должны воспитывать молодое поколение настоящими патриотами. При этом нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Наш принцип «разные взгляды, но единая нация» незыблем. Недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, а вместо дружбы и сплочения насаждались взаимная неприязнь и язык вражды», – сказал президент Казахстана, призвав жёстко пресекать любые проявления нетерпимости и разделения на своих и чужих.

«Мы обязательно реализуем все наши планы. Я уверен в этом. Мы вместе построим Вторую Республику, вместе приведём к процветанию Новый Казахстан. Наше государство станет справедливым и развитым, обеспечивающим равные возможности каждому гражданину!» – заключил Касым-Жомарт Токаев.

«Выбор, который даёт будущее стране»

Национальную политику Казахстана не обходят вниманием иностранные политические деятели и эксперты.

Экс-генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает эту страну примером межнационального согласия, стабильного и устойчивого развития. Он отметил, что в Казахстане «разнообразные этнические, культурные, религиозные группы, составляющие великую нацию, могут участвовать в процессе принятия важных решений, влияющих на их жизнь».

Член Социал-демократической партии Германии Хеди Вегенер, бывшая в 1998- 2009 годах депутатом Бундестага, утверждает, что «страна, на территории которой проживают представители более 120 различных народов, этнических групп и которая смогла организовать их мирную жизнь, представляет огромный интерес».

Российский политолог, эксперт комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов считает, что сегодня на мировой политической арене есть немало заинтересованных в том, чтобы вокруг России расширялась зона нестабильности. «Президент Казахстана очень внимательно к этому относится и предпринимает меры для того, чтобы внутри Казахстана был полный интернациональный мир и интернациональное согласие. Это очень важно, и я надеюсь, что Казахстан как страна многонациональная будет осознавать себя по-прежнему многонациональной общностью и многонациональным народом», – говорит эксперт.