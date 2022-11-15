В акции “Елка желаний” в 2022 году примут участие дети Донбасса

Фото: Акция "Ёлка желаний"

В России начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране.

Особая роль в проведении акции в этом году отведена Ростовской области. На прошедшей 10 ноября пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев признался, что сам с большим удовольствием снимает с елок шары с желаниями людей и выступает в роли деда Мороза. В этом году как регион, близкий к ДНР и ЛНР, Ростовская область примет участие в доставке подарков детям республик. Это первый раз, когда в “Елке желаний” смогут принять участие дети Донбасса.

- Мы поможем организаторам в вопросах логистики. У нас уже есть большой опыт взаимодействия волонтерами «Мы Вместе» - помогали, доставляли подарки детям вынужденных переселенцев. Эти наработки будем использовать при доставке подарков в рамках акции «Ёлка желаний», - рассказал губернатор Ростовской области.

Губернатор Чувашии Олег Николаев тоже принял участие в конференции и подтвердил, что в регионе накануне нового года вновь появятся елки с желаниями ребят.

- Порадовать детей в канун нового года очень благородная миссия. Эти эмоции в полной мере позволяют каждому человеку почувствовать себя волшебником. Я лично за эти годы смог осчастливить пятерых детей. В целом по региону за два года удалось исполнить 169 желаний детей в рамках акции «Елка желаний», - рассказал Олег Николаев.

Он отметил, что из года в год к акции присоединяется все больше людей, среди которых, в том числе, депутаты, руководители предприятий и представители институтов гражданского общества.

- Будем уделять внимание семьям, которые оказались в непростой ситуации в связи с проведением СВО. Мы в Чувашской Республике следующий год объявляем годом счастливого детства. Хотим организовать цельную систему поддержки семей, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от того, где живет, из какой он семьи, получил полный комплекс мер поддержки по личному развитию. Эти мероприятия уже начались, - подчеркнул Николаев.

Организаторы пригласили участников из разных регионов страны присоединиться к акции. Желания, написанные в записках внутри новогодних шаров, может исполнить любой человек. В роли волшебников в прошлом году выступали политики, артисты, звезды шоу-бизнеса, учителя.

Заявки на участие в “Елке желаний” можно будет подавать до 10 декабря 2022 года, а желания детей и пожилых людей участники продолжат исполнять до 23 февраля 2023 года.