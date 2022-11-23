Украина перерезала глотку Богу

Сотрудники СБУ у стен Киево-Печерской лавры в столице Украины. Фото: REUTERS

НАШЛИ НЕ РУССКИЙ МИР, НО ДЕНЬГИ

- Скажите, а тут есть «русский мир»? - назойливая корреспондентка ворвавшаяся в Киево-Печерскую Лавру за сенсацией вместе с контрразведкой, службой безопасности, МВД, пытается спровоцировать батюшку из в сюжете украинского ТВ.

- Пошукайте, - спокойно отвечает ей тот, явно не желая разговаривать.

Пошукали. Нашли. Три тысячерублевые купюры, пару номеров газеты «Русский вестник» к 150-летию писателя Ивана Бунина от 2020 года и визитку посольства России.

Смешно, да не весело.

Буквально вчера KP.RU писала об обысках, которые украинские силовики провели в Киево-Печерской Лавре, еще в нескольких монастырях, в самой епархии канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата – УПЦ МП).

Вчера же мы предупредили - это начало активной уничтожения УПЦ МП. И вот группа депутатов фракции партии Петра Порошенко внесла в Верховную раду законопроект о полном запрете на Украине деятельности Русской православной церкви. А вместе с ней и всех подчиняющихся или входящих в ее состав организаций.

УДАРИЛИ ПО СВОИМ ЖЕ ИСТОКАМ

Некоторые эксперты говорят, что, раз инициатива исходит от Порошенко, то есть еще надежда, что в Раде, где конституционное большинство у «Слуги народа», эта инициатива может не пройти. Но это лишь надежда. Ей положено умирать последней. Остальное уже все умерло.

Одни под страхом буквально смерти, или еще хуже - пыток, другие - в пылу псевдопатриотизма, жители даже заведомо российских регионов все чаще переходят в разговорах на мову даже дома. Вот очередь дошла и до веры.

Войну с верой начал еще Порошенко. Именно он в дуэте с Константинопольским патриархом Варфоломеем создал раскольничью ПЦУ - православная церковь Украины. И ее руководство сегодня, понятное дело, больше всего интересуют духовные и материальные ценности УПЦ. Ведь согласно законопроекту, у нее будет отобрано и имущество, и приходы, и все деньги.

А отбирать есть что. По данным официального сайта Русской Православной Церкви, в УПЦ насчитывается 53 епархии и 12 069 приходов. В них совершают служение 12 283 священнослужителя. Кроме этого, на территории Украины действует 251 монастырь. А прихожанами являются 35 млн верующих (более 80% населения страны).

Украинские силовики провели обыски в Киево-Печерской Лавре. Фото: REUTERS

Нынешнее же руководство Украины относится даже к этим ценностям, как в ломбарде: в лучшем случае, «лом цветных металлов». Зеленского интересует духовная (моральная) поддержка церкви светской власти. В условиях верующей Украины это имеет очень большое значение.

- Православная вера объединяет людей. Поэтому они и бьют по Церкви, - отметил в эфире Соловьёв Live военный эксперт Михаил Онуфриенко. - Если тысячу лет назад крестили Русь, то это было единое государство от Балтики до порогов Днепра. И это государство точно не называлось Украиной. Можно сколько угодно натягивать на него бандеровско-галицкое одеяло, но изменить историю и факты невозможно. Православная церковь объединяет самим фактом своего существования – мы были едины.

ЖДЕМ СЛИЯНИЯ?

Вообще, конечно, есть некий исторический парадокс в том, что в Киеве уничтожают ту самую Церковь, которую там же первоначально и основали.

- Я напомню, что в Лавре хранятся мощи летописца Нестора - человека, который создал первую письменную историю Древней Руси. Там мощи былинного героя Ильи Муромца. Для всего православия, это сакральное место. И понятно, что удар по украинской православной церкви, это удар и по русской православной церкви, - заявил в эфире телеканал «Россия 24» журналист, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Но есть в этом и историческая справедливость. Те, кто сейчас правит Киевом, не имеют к Православию никакого отношения. Более того, они противоположны ему по морали, нравственности, человеческим философии и мировоззрению.

Журналист, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий, сразу же после внесения в Раду скандального законопроекта созвал заседание Синода. Но что-то подсказывает, что он понял акцию устрашения, которую СБУ и МВД Украины провели в Лавре, Ровенской епархии и двух монастырях (как на подбор, мужском и женском). И не исключено, что через некоторое время мы услышим о грядущем слиянии с раскольничьей ПЦУ, а фактически – о переходе УПЦ под начало и руководство раскольников.

НАЗОВИТЕ КАК УГОДНО, НО ВЕРА ОСТАНЕТСЯ

Никакими репрессиями и запретами, веру не задушишь. Не важно, как будет называться церковь, которая сидит в Лавре - она все равно временная. Православие из Украины никуда не уйдет, заявил в эфире радио КП ведущий телеканала «Спас», военный корреспондент Андрей Афанасьев.

- Это нам большой урок, живущим в России. Большой пример того, что наши враги считают угрозой для себя.

- А что они считают угрозой?

- Многие до сих пор не понимают, что создание так называемых раскольнических патриархатов, всяких православных церквей Украины, томосов - это не просто инициатива какой-то группы особо щирых украинских националистов. Это системная работа глобальных политических и финансовых сил по уничтожению России, которые, в отличие от нас, прекрасно понимают, за счет чего мы стоим и что нас удерживает всех вместе.

Ведущий телеканала «Спас», военный корреспондент Андрей Афанасьев. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Бьют по вере.

- Обратите внимание, что все самые страшные и кровавые события начинались всегда после того, как украинские власти при поддержке глобальных структур начинали процесс по буквально раздиранию тела церкви на части. Как только это начинается, происходит страшная кровь. Бог попускает страшную кровь, когда грязными, немытыми руками, как это было в 30-е годы, накануне Великой Отечественной войны, как это было на майданной и постмайданной Украине, начинают лезть в святыню и пытаться ее подчинить себе.

- А бороться с церковью они предпочитают репрессиями.

- Большое количество священников канонической церкви, которые отказываются сотрудничать, поддерживать нынешние власти - они страдают. Некоторые до смертного венца уже, некоторые по тюрьмам, по подвалам годами. Один из священников, кто прошел через пытки показывал мне тюрьму, помещения, где его пытали, где его били, где его пытались склонить к подписанию документов о сотрудничестве. Это еще раз доказывает антихристианскую и антиправославную природу политического украинства, как вероучения. Это сродни… антирелигии.

- Простые люди будут отрекаться?

- Православная Украина есть, и люди которые продолжают связывать себя с русским миром, ждут нас, они там есть. Их много. Но современное украинское общество так устроено, что сегодня там действуют принципы доносов, унижений, преследований без суда и следствия.

- В раннем Союзе тоже были гонения на церковь.

- Но веру сохранили. И тут будет то же самое. Украина – тоталитарная, кровожадная, остервеневшая – она закончится. Киево-Печерские святые, лавра и настоящая православная вера, она там останется. Потому что это не от мира, и она зависит не от людей. Если бы зависела от людей, от нас с вами, уже все давно бы закончилось. А тут Бог все удерживает.