Губернатор Сергей Цивилев открыл в Кемерово стелу «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кемерово 23 ноября открыли стелу «Город трудовой доблести». В торжественной церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ветераны, труженики тыла, волонтеры, школьники и студенты. Звание «Город трудовой доблести» Кемерово получил в 2021 году на заседании оргкомитета «Победа» под председательством президента России Владимира Путина. В военные годы сюда эвакуировали 38 заводов, в том числе 5 оборонных. Каждый третий советский снаряд начинялся кемеровским порохом. Более 6 тысяч кемеровчан были награждены боевыми орденами и медалями.

«Открытие стелы город «Трудовой доблести» - это дань уважения тому трудовому подвигу, который кемеровчане совершили в тылу во имя Великой Победы, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. - В этом году мы открыли три мемориальных комплекса. Все это - в честь великих предков, которые жили на территории Кузбасса, служили своему региону и всей нашей стране».

Стела установлена в обновленном Парке Победы имени Жукова, только что открывшемся после реконструкции.