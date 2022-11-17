Футболисты клуба «Динамо» вышли на поле с бездомными собаками, ищущими семью

На поле собаки оказались не случайно, а в рамках «Доброго матча»

Вечером 9 ноября по мокрой траве арены «Петровский» прошлись не только футболисты “Динамо”, но и бездомные собаки из приютов Санкт-Петербурга: «Келтсские Ангелы» и «Друг», а также подопечные фонда «Я свободен». Вместе они открыли матч между клубами «Динамо-СПБ» и «Зоркий» из Красногорска.

На поле собаки оказались не случайно, а в рамках «Доброго матча», который совместно с «Динамо» организовала ассоциация помощи животным «Мы вместе». Эта игра началась с одной из самых, пожалуй, непривычных фраз: «Знакомьтесь с питомцами и забирайте их домой!».

Футболисты представили зрителям воспитанников приютов, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных и помочь собакам найти дом и любящую семью.

- Подобные акции нужны для того, чтобы показать, что приютские собаки ничем не хуже породистых. В каждом животном есть своя изюминка, красота и характер, которые точно покорят сердца спортсменов, болельщиков и членов их семей. Также это шанс для собак попасть в поле зрение аудитории, далёкой от волонтёрства и посещения приютов, отметила Ольга Ватомская, директор фонда «Я свободен».

Каждый из хвостатых участников акции готов к пристройству в семьи жителей Санкт-Петербурга. Чтобы приютить собак- героев «Доброго матча», нужно подать заявку на сайте Ассоциации «Мы Вместе».