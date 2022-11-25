Хорошо, когда дома тепло

В Розовке начали выдачу льготного угля. Фото: Телеграм-канал «Запорожский вестник»

Обеспечить жителей теплом с наступлением холодов - такая задача была поставлена еще летом. В июле руководство региона обратилось к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в подготовке к отопительному сезону, а также прислать электроприборы промышленного и бытового назначения. Киевский режим оставил людей без газа. И что мы видим сейчас? В домах людей тепло, а тарифы на ресурс стали человечными».

ПРОВЕРЯЛИ ПОВРЕЖДЕННЫЕ СЕТИ

Да, с запуском тепла в октябре были сложности. Специалисты день и ночь работали над тем, чтобы привести газопровод в нормальное состояние. Нужно было проверить как основную газовую магистраль, так и отремонтировать разводки труб к домам.

В Мелитополе газ был подан уже 31 октября. Ресурсники начали с подключения школ, больниц, многоквартирного и частного сектора. Дальше создавали давление на Токмак, Энергодар и другие населенные пункты. 1 ноября начали подавать горячую воду в систему отопления.

25 октября тепло стало приходить в дома жителей Бердянского района. 2 ноября о начале отопительного сезона в Энергодаре сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Тепло пришло во все дома не сразу. Сначала нужно было заполнить системы теплоснабжения теплоносителем, после чего постепенно повышалась температура в теплосети. В первую очередь тепло получили социальные объекты, за ними - жилые дома.

- Такой относительно медленный процесс разогрева связан с необходимостью круглосуточного мониторинга сетей из-за возможных повреждений в результате обстрелов ВСУ, - объяснил руководитель региона. - В условиях продолжающихся ударов со стороны Украины правительство России предусмотрело организацию альтернативной схемы подачи тепла. Начаты поставки в Энергодар мобильных котельных. Первые из них уже установили на территории объектов здравоохранения и образования города.

ПОЧЕМ ТЕПЛО?

Когда жители Запорожской области получили первые платежки, приятно удивились. По сравнению с новыми российскими ценами за кубометр голубого топлива украинские расценки были непомерными.

Как рассказал в эфире местного канала «ЗаTV» генеральный директор ГУП «Мелитопольгаз» Олег Квач, стоимость кубометра газа составляет куда меньше прежних цен.

- Последняя информация по тарифам: стоимость кубометра газа - 3 рубля, - сказал Квач.

Также он напомнил, что раньше цены на ресурс могли быть непредсказуемыми.

- С 7 - 8 гривен (11 - 13 рублей. - Ред.) цены могли подняться и до 20 гривен (почти 33 рубля. - Ред.) за куб, -напомнил газовик. - Население платило не только за стоимость газа, но и за транспортировку. Транспортировка стоила по-разному: 5 - 10 гривен (от 8 до 16 рублей. - Ред.) в квартире и до 200 гривен (больше 300 рублей) - в частном доме. Это цифры достаточно большие.

Теперь же в одной квитанции будут учтены и стоимость самого газа, и транспортировки - люди получат одно понятное итоговое число в платежке. Причем адекватное, и отопление не станет роскошью.

- Коммунальные платежи не просто гораздо меньше, а, можно сказать, вообще незначительны по сравнению с тем, какие тарифы были при Украине, - добавила глава администрации Васильевки Наталья Романиченко.

А ЕСЛИ УГОЛЬ?

Негазифицированные домовладения, которые отапливаются угольными печками, также не останутся без тепла. Например, в селе Розовка началась выдача льготного угля. Получить его могут ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны. Еще лица, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы 1-й и 2-й категорий; многодетные семьи, пенсионеры старше 80 лет, инвалиды I и II групп.

ВАЖНО!

Внимание, незаконные платежки!

В Энергодаре распространяют квитанции с украинскими счетами.

Жители Энергодара получали квитанцию на оплату коммунальных услуг с украинскими расчетными счетами. Оплачивать их не нужно!

Все поставщики коммунальных услуг находятся на территории России, а предприятия перешли на российские расчетные счета.

В ближайшее время правоохранительные органы начнут проверку в отношении объединений совладельцев многоквартирного дома, по-старому - ОСББ, рассылающих незаконные платежки.