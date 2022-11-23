«Сегодня мэр, завтра – рядовой»: ушедший на фронт глава Читы Сапожников честно рассказал о российской армии

Градоначальник Читы Александр Сапожников отправился добровольцем в зону СВО. Фото: Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края/Личный архив

ФОРМУ БУД-ТО НЕ СНИМАЛ

- Александр Михайлович! Спасибо, что перезвонили. А я - ваш земляк, жил когда-то в Чите, на улице Угданской, 40. Вот прямо напротив Дворца пионеров.

- Здорово.

- Пять лет я там был собкором. И потом приезжал в Читу, на «Лада-Калина» с Путиным через 20 лет. И с Кобзоном прилетал. Так что - я свой. А вы уже в военной форме?

- Конечно.

- И как она вам?

- Как будто и не снимал.

- Сколько вы не были в армии?

- 13 лет.

- Вот вы чем занимались тогда, когда были десантником в Чечне, как я понимаю?

- Ну, я и в Чечне служил, и в воздушно-десантных войсках, потом - в автобате, на складах горючего, старшиной был роты.

Затем в Чечню второй раз съездил, во вторую кампанию – в 1999-м.

И так - до 2009-го отслужил и ушел на пенсию.

В АРМИИ БЫЛ 13 «КАЛЕНДАРЕЙ»

- А ранение когда вы получили?

- Это 1995-й, контузия была. Легкая. Я тогда солдатиком был, 18 лет. Взорвался снаряд рядом.

Потом подлечился…

Ну, так в армии и остался.

- Ясно. А в Чите как оказались? Вы там родились?

- В Чите, да. Я еще рукопашным боем занимался. После соревнований чуть приболел, в госпиталь попал. Уже чувствовал, что в ВДВ тяжело. И начал переводиться потихонечку в Читу, нашел себе должность.

- Понятно. У вас общий боевой стаж какой?

13 с половиной «календарей» я был в армии.

- «Календарей» – это лет?

- Да. Я вчера прибыл на сборный пункт с утра. И у меня, знаете, такое чувство, что я из армии-то не уходил. Попал в свою среду, вот честно сказать. Для меня это все - до сердца знакомое и родное.

- Чем вы сейчас занимаетесь конкретно?

- Ну, это писать не стоит.

- Хорошо. А должность хотя бы какую занимаете?

- Место службы - управление полка.

- То есть, в штабе полка?

- Ну, при штабе полка, да.

- А погоны вам какие дали?

- Я призывался старшим прапорщиком. Сейчас отправят документы на лейтенанта.

С ЖЕНОЙ ПОЗНАКОМИЛСЯ В ГОСПИТАЛЕ

- Как вашу супругу зовут?

- Елена Викторовна.

- Она же военный медик у вас?

- Она - гражданский медик. Но мы с ней в военном госпитале познакомились. Мы с 1999 года вместе.

- У вас сколько детей?

- Одна доча.

- Как она восприняла ваш уход на фронт?

- Ну, мне есть с чем сравнивать. Когда я уходил в Чечню, доче было 5 месяцев. А пришел – ей уже за годик. А сейчас ребенок взрослый, она очень умная девочка. Самостоятельная, воспитанная. Конечно, она к этому отнеслась с таким уважением и с пониманием решения отца. И переживает, это же девочка.

- Сколько ей лет сейчас?

- 23.

КАЖДЫЙ ГОД ПРЫГАЮ С ПАРАШЮТОМ

- А вот мне Александр Осипов, ваш губернатор, про вас сказал, что вы постоянно занимались военной подготовкой.

- Да, да. Я и с парашютом ежегодно прыгаю, чтобы не забывать.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Долго раздумывали перед тем, как сказать супруге, на работе, что все, я ухожу…

- Нет, сказал сразу же. Просто ждал команды…

- Чьей команды?

- Ну как? Я же должен был согласовать с губернатором.

- А почему именно сейчас? Спецоперация идет с февраля.

- Нет, конечно, решение я принял буквально через несколько дней, как началась мобилизация. И вот все согласование шло. Это же не просто - уйти руководителю города.

А, с другой стороны, у меня бабушка – ветеран (царство ей небесное). Я люблю Родину, никуда не уезжаю, и не собирался никогда. Для меня это большая честь – защищать свою страну. Конечно, и в тылу надо работать, это тоже свой фронт, не спорю, но я принял решение.

Армия на 350 % стала лучше

- Интересно, вам всю форму выдали, то есть бушлат, офицерская шинель, сапоги?

- Нет, шинели сейчас нет в армии.

- А что сейчас есть?

- Ну, сейчас полевая форма, бушлаты, ватники, берцы зимние, всесезонные, нательное белье. Супер форма.

- Проблемы с обеспечением есть или нет?

- Нет. Вообще все хорошо, и я с удовольствием кушаю. Кормят просто отлично

Я удивлен, конечно, нашей армией. На 350% она стала лучше.

- Серьезно?

- Конечно.

- А чем лучше?

- Да всем.

- А остальные что говорят? А народ знает, что это мэр пришел, надел военную форму?

- Нормально все. Все хорошо. Потому что в армии служат люди очень порядочные и серьезные. И вопросов никто таких не будет никогда задавать.

Да, некоторые говорят: о, Александр Михайлович, и вы - мэр, тоже с нами - здорово…

Я вам еще раз говорю, я себя чувствую, как у себя дома. Никаких переживаний, никаких напряжений. Ну, бывает же, что все равно человек меняет обстановку, переживает, напрягается. Здесь совершенно нет такого чувства, оно просто отсутствует. Я говорю это искренне.

Александр Сапожников: "Для меня это большая честь – защищать свою страну".

АРМИЯ НА 350% СТАЛА ЛУЧШЕ

- Вам всю форму выдали, бушлат, шинель, сапоги?

- Нет шинели сейчас уже в армии.

- А что сейчас есть?

- Полевая форма, бушлаты, ватники, берцы зимние, всесезонные, нательное белье. Супер форма.

- Проблемы с обеспечением есть?

- Нет. Вообще все хорошо, и кормят просто отлично. Я удивлен, конечно, нашей армией. На 350% она стала лучше.

- Серьезно?

- Конечно.

- А чем лучше?

- Да всем.

- А народ знает, что это мэр пришел, надел военную форму?

- Нормально все. В армии служат люди порядочные и серьезные. И вопросов никто таких не будет задавать. Да, некоторые говорят: О, и вы - мэр, тоже с нами - здорово…

Я себя чувствую, как у себя дома. Никаких переживаний. Ну, бывает же, что все равно человек меняет обстановку, напрягается. Здесь совершенно нет такого чувства. Я говорю это искренне.

ТОЛЬКО ПОБЕДА!

- Вы же большим начальником были, мэром большого города, хлопотного. А потом вдруг – раз и вы подчиненный, козырять должны, честь отдавать...

- Я всегда говорил и говорю, что сегодня ты мэр, а завтра ты можешь быть рядовым солдатом. Или наоборот - сегодня ты рядовой, а завтра - мэр.

То есть все в твоих руках. Для меня это нормально.

- Вы домой, супруге, дочке звоните, есть время или нет?

- Вот сейчас они ждут звонка, хочу им позвонить, но с вами разговариваю. А они прямо ждут.

- Тогда последний вопрос. Что будет на фронте, куда вы поедете?

- Только Победа. Я уважаю нашего президента, и для меня большая честь жить в этой стране, в России. Мы должны добиваться только Победы!

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