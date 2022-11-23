Дмитрий Певцов: "Слава богу, нет ни одного Богомолова. Спасибо, господи!"

Актер, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов. Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Дмитрий Певцов поддержал инициативу своего коллеги по актерскому цеху Николая Бурляева создать "Культурный фронт". Это общественное движение создано для объединения деятельности работников культуры. Но туда вошли не все.

Дмитрий Певцов посетил заседание "Культурного фронта". В него вошло множество артистов. Звезда "Бандитского Петербурга" признался, что рад тем, кто вступил в ряды общественного движения. А потом внезапно высказался о режиссере Константине Богомолове.

"Слава богу, нет ни одного Богомолова... Спасибо, господи! Двумя руками, ногами, зубами и когтями приветствую организацию этого фронта", - цитирует супруга Ольги Дроздовой сайт mk.ru.

Он отметил, что "правильные культурные проекты нужно финансировать, холить и лелеять". По мнению актера, все это нужно не только для благополучия России, но и чтобы Европа захотела стать частью российской культуры.

К слову, что стало яблоком раздора между Певцовым и Константином Богомоловым, не известно. Но Дмитрий не первый раз высказывается о муже Ксении Собчак. Ранее в рамках разговора о цензуре в кино и театре в интервью Вячеславу Манучаров артист заявил: "Богомолова я видел, он ставил в Ленкоме (это была одна из редких ошибок Марка Захарова) вот этот ужасный спектакль «Князь», по «Идиоту». Где он сам и играет. Ну это просто богохульство, открытый, наглый сатанизм".

После чего добавил: "То, что Богомолов - худрук Театра на Малой Бронной - это чудовищно. Он просто антитеатральный антихудожник. Бывает талант от Бога, бывает от дьявола. Он душу продал давно уже. Ну он не в курсе, он думает, что занимается искусством. Но это страшный и опасный человек".

В 2021 году Певцов и вовсе предложил Константину сменить фамилию на Богохулов. "Никакого отношения к искусству этот человек не имеет…Талант его черпается из низов, у него все ниже пояса. Это мерзость и грязь… Как когда человека сбили на улице - и людям интересно посмотреть. Это что за любопытство? Богомолов занимается театром именно такого уровня", - сказал, как отрезал, Дмитрий.